Salvini: “Sono tre le navi in mare”. Evacuate 18 persone dalla Alex

Nuovo scontro tra il ministro dell’Interno e le Ong, con l’arrivo a breve della Alan Kurdi, imbarcazione dell’Ong Sea Eye, che si aggiunge ad Open Arms e Mediterranea che già nella giornata di ieri erano tornate in azione.

Firmato il divieto di sbarco nella notte per la barca a vela di Mediterranea, sembra che i migranti soccorsi siano diretti verso Malta, con l’ausilio delle navi militari italiane. Intanto la motovedetta della Guardia Costiera ha fatto sbarcare 18 persone tra donne e bambini dalla nave. Dopo la visita a bordo dei medici, sono state evacuate le persone ritenute più “vulnerabili”. Come riferito dal Viminale, l’accordo con Malta è totale, in Italia saranno accolti 55 migranti da La Valletta, mentre il governo maltese si farà carico dei migranti soccorsi da Mediterranea.

Sarebbe pronto, secondo Salvini, il divieto di ingresso in acque italiane per la Alan Kurdi, che sta facendo rotta verso l’Italia. Una vera e propria sfida al ministro Salvini ed alla sua politica dei porti chiusi, con la nave Mare Jonio che è ancora sotto sequestro a Licata. Proprio il sequestro della Mare Jonio ha portato l’Ong Mediterranea ad andare in mare con una barca a vela, non consona al soccorso, ma con sulla quale ora si trovano 36 persone, in attesa di arrivare a Malta.

La Alan Kurdi, che probabilmente sarà il “nuovo caso Sea Watch”, batte bandiera tedesca e si è resa protagonista nella giornata di oggi di un intervento nella zona Sar libica.