Sea Watch, Carola Rackete: “Salvini ha violato i diritti umani”

La comandante della Sea Watch ha rilasciato un’intervista a Der Spiegel, nella quale ha ripercorso i momenti dello sbarco e del soccorso dei migranti, che l’hanno poi portata a forzare il blocco imposto dal Viminale sulle acque territoriali italiane.

“Ha violato i diritti umani – ha spiegato Carola Rackete – noi dell’equipaggio inviavamo rapporti giornalieri sulla condizione del soccorso, ma nessuno ha mai risposto”, queste le parole che faranno discutere della comandante della nave della Sea Watch.

Ora in mare ci sono altre Ong, considerato che la nave della Sea Watch rimane sequestrata a Licata, con l’interrogatorio di Carola Rackete per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che è previsto per il 9 luglio. Il ministro Salvini non ha commentato per ora l’intervista rilasciata al quotidiano tedesco.