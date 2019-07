Alan Kurdi verso Lampedusa: “Salvini non ci fa paura”

La nave Alan Kurdi dell’Ong Sea Eye è diretta verso Lampedusa, come comunicato dalla stessa organizzazione con un tweet, sostenendo che quello italiano è il porto più vicino. Una sfida a Salvini, con il quale non si dicono intimoriti. La nave Alan Kurdi aveva soccorso 65 persone nella zona Sar libica ed ora fa direzione verso l’Italia.

Il ministro Salvini ha fatto un appello alla Germania, perché prenda in carico la questione, considerando che la Sea Eye ha bandiera tedesca. Non è chiaro se Malta potrà avere un ruolo come lo sta avendo con la nave di Mediterranea, previo accordo con il governo italiano.

Berlino nella giornata di ieri aveva chiesto un porto sicuro per la sua nave: “Salvare vite umane è compito europeo”, aveva detto una portavoce del governo tedesco, in riferimento alla necessità della Sea Eye di avere un porto a cui attraccare. Il governo tedesco nella giornata di ieri ha anche precisato che non gli è arrivata alcuna richiesta di presa in carico dei migranti da parte italiana.

With 65 rescued persons on board we are now on our way to Lampedusa.

We are not intimidated by a Minister of Interior but instead head towards the nearest port of safety.

The law of the sea applies, even when some government representatives refuse to believe that.#AlanKurdi pic.twitter.com/blVAtWeVnJ

— sea-eye (@seaeyeorg) July 5, 2019