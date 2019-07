California, nuova forte scossa da 7.1 magnitudo: incendi e disagi

Una nuova forte scossa ha colpito la California, di magnitudo 7.1, dopo quella da 6,4 di intensità dei giorni scorsi, la quale era stata seguita da uno sciame sismico. Non si segnalano vittime o feriti, ma alcune tubature di gas sono esplose durante il terremoto, causando vari incendi.

La scossa è stata rilevata sempre nella zona sud della California, alle ore 20.19 locali, ad una profondità di soli 900 metri. Ad annunciarlo l’istituto geofisico americano (Usgs), che ha posizionato l’epicentro nella città di Ridgecrest, a 240 chilometri da Los Angeles, lo stesso di due giorni fa.

Questa scossa è la più intensa registrata negli ultimi 25 anni ed è stata avvertita anche in Messico. Alcune strade sarebbero danneggiate, mentre due abitazioni si sono incendiate per l’esplosione di gas.

I Vigili del fuoco di Los Angeles rassicurano la popolazione, sostenendo che non ci sono né vittime né feriti, ma l’allerta resta alta: “Invitiamo a considerare il terremoto di oggi come un promemoria per rimanere preparati”, hanno scritto in una nota.