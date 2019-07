Grecia al voto, favorita Nuova Democrazia su Tsipras

Domani si terranno le elezioni in Grecia, per la sesta volta in dieci anni, dopo la grave crisi che ha colpito il paese con la Troika arrivata a sistemare i conti. Tsipras rischia ora di andare a casa dopo aver sistemato la crisi, con l’economica che cresce al ritmo del 2% annuo ed una disoccupazione in discesa, seppur altissima.

Il partito Nea Dimokratia è il responsabile della crisi greca, con la sua gestione scellerata che ha esposto la Grecia alla crisi del 2008, con bilanci truccati, baby pensioni, quattordicesime, quindicesime ed assumento nella Pubblica Amministrazione migliaia di amici e parenti. Ora però il candidato Kyriakos Mitsotakis è in netto vantaggio su Tsipras, accusato dalla classe media di non averla protetta dalla Troika.

Nuova Democrazia è data dai sondaggi al 38,6%, mentre Syriza di Tsipras è al 29%, con questo scenario nessuno dei due partiti avrà la maggioranza, per questo i due leader invitano ad andare a votare, altrimenti c’è il rischio di elezioni bis o di una “grande coalizione”.

Il partito di Mitsotakis ha promesso tagli alle imprese dal 29% al 20%, oltre a delle privatizzazioni, riforme sugli investimenti ed uno shock fiscale per far crescere la Grecia al 4% rispetto al 2,3% attuale. La flessibilità che otterrà dall’Ue ha promesso di usarla per abbassare le tasse ad avvocati, medici ed impiegati, che hanno visto le loro imposte salire dal 33% al 41%.