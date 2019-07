Il veliero Alex entra a Lampedusa: “Emergenza sanitaria, chiediamo stato necessità”

Il veliero dell’Ong Mediterranea sta entrando nelle acque di Lampedusa, sostenendo che a bordo ci sono situazioni igieniche insostenibili, dichiarando lo “stato di necessità”. Il Viminale aveva emesso ieri il divieto di entrata in acque italiane, concordando con Malta lo sbarco della nave e dei migranti a La Valletta.

A bordo ci sono 46 migranti, dopo che 18 persone erano state fatte sbarcare nei giorni precedenti dalla Guardia Costiera. Dalla Ong fanno sapere che non ci sono le condizioni per andare a Malta, considerata troppo distante e con un’emergenza sanitaria in atto.

Salvini aveva ribadito nella giornata di oggi che il porto di Malta era aperto per la nave di Mediterranea, invitandola ad andare a La Valletta. Secondo quanto riportato dai portavoce dell’Ong a bordo sarebbe finita l’acqua per lavarsi, dopo che il Viminale aveva fornito cibo ed acqua da bere. I bagni sarebbero inservibili, come riportato dagli esponenti dell’Ong.