Napoli, Balotelli scommette con un barista: 2mila euro per tuffarsi con lo scooter

Una proposta stravagante, quella di Mario Balotelli, in vacanza a Napoli, dove ha sfidato un barista locale a tuffarsi in mare con uno scooter, in cambio di 2mila euro. Il calciatore si trovava in un bar di Mergellina quando è partita la sfida con il giovane gestore del locale.

La vicenda ha fatto scalpore sui social, con alcune critiche arrivate a Balotelli per la sua consueta esuberanza ed in questo caso anche una sfida rischiosa.

Non dello stesso avviso le persone locali e turisti curiosi, che hanno assistito alla scena, concludendo con un applauso al barista dopo aver compiuto il gesto. “Tanto il mio motorino valeva 600 euro”, ha spiegato il barista ai cronisti che lo hanno intervistato. Un modo stravagante per far parlare di sé, con il calciatore ex Inter che è sempre molto presente sui social, con un elevato numero di followers.