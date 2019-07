Nave Alex attracca al porto di Lampedusa scortata dalle motovedette. I migranti non sbarcano

La barca a vela Alex, dell’Ong Mediterranea, è entrata al porto di Lampedusa scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, che hanno acconsentito all’avvicinamento al porto, dopo l’annuncio dello stato di necessità e di emergenza sanitaria.

In questo momento sta effettuando l’attracco al porto di Lampedusa, anche se non è ancora chiaro cosa accadrà successivamente. La Germania si è detta disponibile ad accogliere un terzo dei migranti presenti sulla nave.

Il comunicato dell’Ong Mediterranea parlava chiaramente di emergenza sanitaria, per il non funzionamento dei bagni e per questo, probabilmente, è stato consentito l’avvicinamento al porto di Lampedusa.

Malta aveva dato disponibilità di un porto nella giornata di ieri, rifiutata dall’equipaggio per la distanza da Lampedusa. Salvini ha dichiarato nel pomeriggio che l’equipaggio della nave ha rifiutato l’acqua portata in seguito a direttive del Viminale.

[AGGIORNAMENTO]

I migranti non sono stati fatti scendere, si ipotizza un attracco per ricevere rifornimenti di acqua e generi alimentari. Nella zona dell’attracco c’è un cospicuo schieramento di forze dell’ordine, non sono chiari i prossimi passaggi. La possibilità che la nave vada a Malta dopo aver ricevuto i rifornimenti rimane aperta.