Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima: a chi spetta?

L’Inps ha stimato che a luglio saranno erogate 3 milioni e 150 mila quattordicesime, per molti pensionati, ma non per tutti. L’istituto di previdenza ha anche spiegato a chi spetterà questo assegno a luglio e chi invece la riceverà a dicembre (nel caso raggiunga i requisiti nel secondo semestre dell’anno).

L’attribuzione della quattordicesima della pensione avviene in maniera automatica, non occorre richiederla ma scatta in automatico al soddisfare dei paletti necessari per l’erogazione. La verifica del reddito per la quattordicesima è effettuata dagli uffici dell’Inps, che stima poco più di tre milioni di beneficiari.

Chi ne ha diritto?

I “paletti” per ricevere la quattordicesima riguardano l’età anagrafica, la contribuzione ed il reddito. In riferimento all’anno 2019, i redditi vengono così valutati:

nel caso in cui il pensionato è alla prima concessione (negli anni precedenti non la percepiva), verranno valutati tutti i redditi del 2019

nel caso si tratti di un rinnovo della concessione (già percepita negli anni passati), verranno valutati i redditi per prestazioni per l’anno 2019 ed i redditi diversi da pensioni percepiti nel 2018.

La verifica viene effettuata in automatico e non è necessario presentare documenti o certificazioni. Nel caso in cui non ci siano redditi diversi dalla pensione per gli anni 2018 e 2019, veranno valutati i redditi fino al 2015. Dunque chi non ha redditi diversi da pensione dal 2015 presumibilmente riuscirà a rientrare in questo paletto.

Domanda di sollecito

Qualora il pensionato ritenesse di averne diritto, senza aver ricevuto la quattordicesima, può effettuare una “Domanda di ricostituzione” tramite il sito dell’Inps, al quale può accedere utilizzando le credenziali SPID, il PIN Inps o la Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa restano a disposizione gli uffici dei Caf.