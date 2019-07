Salvini: “Non autorizzo lo sbarco dei migranti della nave Alex a Lampedusa”

Il ministro Salvini non ha autorizzato lo sbarco dei migranti della barca Alex, che ha attraccato nel pomeriggio a Lampedusa, dopo aver dichiarato lo stato di necessità ed un’emergenza sanitaria a bordo, a causa del non funzionamento dei bagni. Ora però il ministro dell’Interno non fa sbarcare i migranti, non è chiaro se la richiesta sarà quella di fare rotta verso Malta, oppure se si troverà un accordo nelle prossime ore.

L’Ong Mediterranea ha chiesto dell’acqua ed un medico a bordo, perché ci sarebbero dei casi di scabbia. Sulla banchina sono presenti le forze dell’ordine che non permettono lo sbarco, con la formazione di un cordone nella zona di attracco della nave.

Ha parlato il ministro dell’Interno tedesco, che ha chiesto a Salvini di rivedere la sua posizione, aprire i porti e poi ridistribuire i migranti. La Germania si è detta disposta a farsi carico di 100 migranti tra le due nave, la Alex e la Alan Kurdi, che sosta al largo di Lampedusa al momento.