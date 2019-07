Alex, nave sequestrata e multa da 16mila euro. Mediterranea: “Non ci fermeremo”

La nave Alex, sbarcata ieri a Lampedusa, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza ed è stata posta una multa da 16.600 euro per comandante ed armatore, il minimo previsto dal decreto Sicurezza-bis alla prima violazione. Dall’Ong Mediterranea fanno sapere che non si fermeranno, ora che hanno due navi sequestrate.

“Il nostro comandante è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e non obbedienza a nave da guerra”, queste le parole della portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, che ha dichiarato di aver ricevuto la notifica di una multa da 50mila euro.

“Non possiamo smettere si salvare vite umane per sconfiggere trafficanti”, questa la posizione dell’Ong, nonostante la situazione in condizioni critiche in Libia, con la molta confusione che la guerra tra Haftar e Serraj ha generato. La Guardia Costiera libica continua la sua opera di soccorso, finanziata dal governo italiano per limitare le partenze organizzate dai trafficanti, nonostante quello libico non sia considerato al momento sicuro, per la guerra civile in atto.

I migranti sbarcati ieri sono stati portati all’hotspot di Lampedusa, che al momento è in sovraffolamento, considerati gli arrivi “fantasma” delle ultime settimane sono oltre 200 le persone nel centro, a fronte di una capienza di 97.

Il comandante della Alex, Tommaso Stella, sarà interrogato domani dai magistrati, mentre il fermo della nave dovrà essere convalidato nelle prossime 48 ore. Mediterranea ha anche un’altra nave sotto sequestro, la Mare Jonio, dopo gli sbarchi dei mesi passati.