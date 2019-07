Caso Marò, domani al via l’udienza al Tribunale dell’Aja

Domani 8 luglio inizierà l’attesa udienza al Tribunale dell’Aja per i due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, la quale deciderà il paese, tra India ed Italia, che dovrà processare i fucilieri della Marina per l’incidente del 15 febbraio 2012, quando i marò uccisero due pescatori indiani, scambiandoli per pirati, durante una missione anti-pirateria.

Le udienze si terranno dall’8 luglio al 20 luglio, dopo il rinvio del 22 ottobre 2018 per la morte di un giudice indiano, sostituito a novembre. Il Tribunale Internazionale dovrà decidere la giurisdizione del caso, tra India ed Italia.

Il problema fondamentale che ha dato clamore mediatico alla vicenda riguarda la pena di morte in vigore in India, cosa che rischierebbero i due marò, visto il doppio omicidio di cui sono accusati. Nel mese di giugno si era sposato uno dei marò, Latorre, senza la presenza di Salvatore Girone. Per ora i due marò sono in servizio in Italia, con l’obbligo di firma una volta al mese e il non poter lasciare l’Italia, come stabilito dalla Corte Suprema indiana.