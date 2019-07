Catania, scossa di terremoto di magnitudo 2.9

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ha colpito le zone del catanese, rilevata da Ingv con epicentro a due chilometri da Randazzo, in provincia di Catania. La zona della scossa si trova a nord dell’Etna, vicino le pendici del vulcano.

Secondo quanto riportato dagli istituti di rilevazione, la scossa è stata registrata alle ore 5.27. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, la protezione civile è al lavoro per dare supporto nelle zone più vicine all’epicentro, come Maletto, Maniace e Bronte del Catanese.

La lieve entità della scossa ha evitato crolli e feriti negli abitanti che risiedono vicino il vulcano. Per il momento non ci sarebbe un’allerta della popolazione per ulteriori scosse.