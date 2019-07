Exit Poll Grecia, Nuova Democrazia in testa al 40%, Tsipras al 26,5%

Sono stati comunicati gli Exit Poll per le elezioni in Grecia, che si sono tenute oggi dalle ore 7 alle ore 18, che vedono in testa i conservatori di Nuova Democrazia, al 40%, mentre Tsipras si fermerebbe al 26,5%. In questo scenario il partito di Kyriakos Mitsotakis raggiungerebbe la maggioranza in Parlamento.

Tra i partiti minori, i socialdemocratici di Pasok sarebbero al 7%, mentre i comunisti di KKE al 6%. Entra in Parlamento anche il partito dell’ex ministro dell’Economia di Tsipras, Varoufakis, con il 4%. Sotto la soglia di sbarramento il partito centrista EK e dovrebbe superare di poco la soglia del 3% il partito EL, che fa riferimento ai conservatori europei (ECR).

Nella proiezione dei seggi, Nuova Democrazia otterrebbe tra i 155 ed i 167 seggi, mentre Syriza ne otterrebbe tra 77 ed 82, considerando che il primo partito prende un premio di maggioranza di 50 seggi. Per avere il controllo del Parlamento servono 150 seggi, quindi in questo caso non dovrebbe esserci bisogno di coalizioni, ma Mitsotakis governerebbe da solo.