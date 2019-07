Forza Italia, Toti: “Ora Primarie, in dieci anni dal 40% al 6%”

Rivoluzione in vista dentro Forza Italia, con il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha tenuto un discorso alla convention “L’Italia che cresce”, da lui stesso organizzata, parlando del futuro del partito, in calo da mesi e che ha ottenuto il suo minimo storico alle elezioni europee.

“Qui nessuno è contro Berlusconi, ha costruito non un partito ma l’intera politica”, ha dichiarato Toti, tirandosi fuori dalle polemiche che lo vedono in prima linea per “pensionare” lo storico leader di Forza Italia.

“In dieci anni siamo passati dal 40% al 6%, se continua così finiamo allo zero. Qualcuno continua a dire che non stiamo andando così male, ma insieme a Fratelli d’Italia arriviamo al 12%. Non possiamo andare avanti così”, ha spiegato il governatore della Liguria. Per Toti sono necessarie le primarie, finendo anche a citare i rivali del PD: “Se c’è una cosa che gli invidio, sono le primarie”. Toti potrebbe essere uno dei candidati alle eventuali primarie, con buone probabilità di successo.