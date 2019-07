Grecia, oggi si vota: favorito il centrodestra di Mitsotakis

Oggi si torna al voto in Grecia, quattro anni dopo la vittoria di Tsipras nel 2015 e dopo che la Troika ha lasciato il paese, oltre 9 milioni di elettori torneranno nelle urne per scegliere il Parlamento. Favorito di parecchi punti il candidato del centrodestra, Kyriakos Mitsotakis, sul leader uscente di Syriza, Alexis Tsipras.

Le elezioni andranno a formare i 300 seggi del Parlamento greco, 250 saranno assegnati con il metodo proporzionale, mentre 50 andranno al partito che otterrà più voti, in questo caso è probabile vadano a Nuova Democrazia. Per la maggioranza ne servono 150, i due leader infatti temono il non voto, anche a causa della stagionalità, durante l’estate, che potrebbe far calare l’affluenza.

I seggi chiuderanno alle 18 ora italiana. Il partito di sinistra di Tsipras potrebbe finire, secondo gli ultimi sondaggi elettorali, sotto il 26%, mentre Nuova Democrazia potrebbe superare il 38% ed ottenere la maggioranza.

Il leader di Syriza ha fatto un appello agli elettori, ricordando gli sforzi fatti negli anni della Troika e con il paese che oggi viaggia ad una crescita del 2% annuo, anche se ancora distante dai livelli pre-crisi.

Tutti gli altri partiti sono sotto il 10%, con al terzo posto i socialdemocratici di Pasok, intorno al 6%, seguiti dal Partito Comunista (KKE) al 5%. Alba Dorata, al centro delle polemiche per le sue posizioni di destra, rischia di non entrare in Parlamento, dopo il flop alle elezioni europee ora deve cercare di superare la soglia di sbarramento al 3%.