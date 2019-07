I commenti segreti dell’ambasciatore inglese su Trump: “Inetto e vanesio”

Sono stati pubblicati alcuni rapporti segreti dell’ambasciatore inglese negli Stati Uniti, Kim Darroch, inviati in maniera riservata al ministero degli Esteri britannico, sull’operato di Donald Trump.

Dure accuse dell’ambasciatore inglese su Trump: “Inetto”; “Incompetente”; “Diffonde insicurezza”; “Discorsi pieni di bugie”; “Sembra resistente come Terminator”. Questi alcuni dei commenti di Kim Darroch che sono stati pubblicati oggi, sono appunti e note dal 2017 al 2019, in teoria rapporti segreti e destinati a membri del governo inglese.

Sono invece finiti sul tabloid Daily Mail, che li ha pubblicati integralmente sul suo giornale online. Questi commenti potrebbero creare un caso diplomatico tra Regno Unito e Stati Uniti, proprio nei giorni in cui il partito conservatore sta per decidere il nuovo leader, con Boris Johnson favorito.

Attacchi anche sulla politica in Iran: “È difficile possa diventare coerente, non sono fake news come le definisce Donald Trump. Questa amministrazione in futuro non può diventare più normale”, ha scritto Kim Darroch.