MotoGP Germania, vince Marquez in solitaria, quinto Dovizioso. Ottavo Rossi

Una gara vinta in solitaria, con arrivo a braccia incrociate e velocità ridotta per Marc Marquez, in una delle sue piste preferite non ci sono stati rivali. Seconda posizione per Vinales, a diversi secondi dallo spagnolo ed autore di una sfida con Crutchlow fino a pochi giri dalla fine, quando un errore dell’inglese ha stabilizzato le posizioni.

Marquez allunga così nel campionato, con Dovizioso che non è riuscito a fare meglio della quinta posizione, dopo la pessima qualifica di ieri, che lo ha visto escluso anche dalla Q2, dovendo partire 12esimo. Male anche Rossi, che chiude una gara opaca all’ottavo posto.

Petrucci, fresco di rinnovo di contratto con la Ducati, finisce davanti a Dovizioso, dopo una lotta negli ultimi giri con il compagno di squadra.

In classifica sono 58 i punti di vantaggio di Marquez su Dovizioso, dopo il decimo successo di fila nella pista del Sachsenring, dal 2010 il pilota spagnolo acccoppia pole e vittoria. Una supremazia incredibile che lo proietta verso la vittoria del titolo.