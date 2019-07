PD, Zingaretti: “Il governo ha fallito, tocca a noi”

Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, ha scritto cinque punti sul blog dell’HuffPost per chiarire la sua posizione di opposizione al governo. L’obiettivo è quello di tornare al governo il prima possibile, nonostante le voci di una caduta dei gialloverdi siano diminuite.

“Avevano detto che avrebbero cambiato l’Europa, invece hanno detto no a Timmermans per avere una Commissione europea più rigorosa. Nel Parlamento europeo è stato eletto il nostro esponente David Sassoli, europeista coinvinto che ha iniziato a parlare del Regolamento di Dublino, a differenza di Salvini”, questo uno dei passaggi più critici del segretario del Partito Democratico.

Poi Zingaretti parla della manovra correttiva e della flat tax: “Hanno dovuto fare una manovra correttiva per evitare la procedura di infrazione, circa 9 miliardi che hanno limitato i provvedimenti simbolo dei due partiti. La flat tax non si farà perché non ci sono i soldi”, ha spiegato sul blog.

Inoltre ha fatto notare come la situazione in Libia sia degenerata e che l’Italia dovrebbe avere un ruolo nella stabilizzazione.

Il 13 luglio ci sarà un’assemblea nazionale per presentare il Piano Italia, con 10 proposte e domande. Un piano da 50 miliardi da recuperare da fondi non spesi. Tra le proposte ci sarebbe la riduzione delle tasse sul lavoro, lo studio gratis fino alla laurea, una proposta che portò Leu in campagna elettorale, pari retribuzione di genere ed investimenti nella sanità pubblica per garantire il diritto alle cure.