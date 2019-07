Rifiuti Roma, Raggi: “Ordinanza bluff, impianti chiusi”. Ma la struttura era sbagliata

Una gaffe della sindaca di Roma, Virginia Raggi, nelle ore cruciali con l’ordinanza della Regione che impone la pulizia della città in sette giorni, utilizzando anche impianti del Lazio. Proprio uno di questi impianti è stato controllato dalla sindaca, che ha postato su Facebook la critica alla Regione, per uno stabilimento chiuso, generando clamore mediatico.

Alla fine è arrivata la risposta della Regione, il cui governatore è il segretario del PD, Nicola Zingaretti: “È una bufala, ha sbagliato struttura”. La Raggi aveva denunciato l’impossibilità dei camion di scaricare i rifiuti: “Non possono scaricare, ecco perché restano per strada. Questo prova che l’ordinanza non funziona, Zingaretti ha preso in giro i romani”, aveva scritto la sindaca sui social.

A smentire Virginia Raggi è stato l’assessore regionale ai rifiuti, Massimiliani Valeriani, che ha spiegato come l’impianto mostrato dalla sindaca non fa parte dell’ordinanza: “Si vergogni sia per la malafede che per l’incapacità”. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, invita a placare i toni: “Il comune sta facendo il possibile, mi affido al buon senso delle istituzioni”.