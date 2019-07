Terremoto in Indonesia, intensità di magnitudo 7.1 ed allerta tsunami

Un forte terremoto ha colpito l’Indonesia, nella parte est del paese. Il governo ha emesso un’allerta tsunami, ma per il momento non ci sono notizie di vittime o danni ad edifici.

La scossa sarebbe stata avvertita anche nel Mare delle Molucche, a renderlo noto è stata l’agenzia di geofisica indonesiana. L’epicentro avrebbe una profondità di 19,5 chilometri, nella parte tra le isole Sulawesi settentrionali e le Maluku settentrionali.

La città più vicina all’epicentro è quella di Ternate, nelle isole Maluku del Nord. Sono in corso verifiche delle autorità per l’allerta tsunami, che al momento non è stata revocata. L’epicentro è stato rilevato in mare.