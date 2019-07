Viminale: “Sulla nave Alex agito insieme al ministero della Difesa”

Il Viminale comunica che nell’operazione di sbarco della nave Alex, dell’Ong Mediterranea, non ha agito in solitaria, ma in cooperazione con il ministero della Difesa, sostenendo che c’era un’interlocuzione in atto tra la nave, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza.

Alcuni fonti della Difesa avevano comunicato di aver offerto supporto al Viminale, rifiutato “in più di un’occasione”. Da qui nasce la polemica tra i due ministeri, con la proposta del ministero della Difesa del trasporto a Malta, con conseguente rifiuto del Viminale.

“Il supporto offerto riguardava il trasporto verso Malta, se il Viminale avesse dato l’autorizzazione ora sarebbero già a La Valletta. Esigiamo rispetto per i nostri militari”, fanno sapere le fonti della Difesa. Il Viminale ha risposto nel merito: “Si segnala che il supporto è richiesto per bloccare le navi di clandestini e non per aiutarle nel trasporto”.

Salvini aveva chiesto esplicitamente una difesa dei confini italiani da parte della Difesa italiana: “Domando se la difesa dei confini italiani è un dovere o un più”, ha detto il ministro dell’Interno durante la diretta Facebook.