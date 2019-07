El Shaarawy va in Cina: è il secondo più pagato al mondo dopo Pellé

Stephan El Shaarawy ha firmato con lo Shanghai Shenhua, diventando il secondo calciatore al mondo per stipendio annuale, dopo Pellé, anche lui andato in Cina negli scorsi anni. La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore, con il giocatore della Roma che ha accettato il contratto da 13 milioni a stagione per tre anni, mentre alla società andranno 16 milioni più bonus.

Molta fretta per la squadra cinese, che ha annunciato il giocatore senza nemmeno aspettare le visite mediche, come solitamente avviene. Prima di volare in Cina il giocatore oramai ex Roma ha spiegato di non aver ancora sentito il ct della Nazionale, Roberto Mancini, che dovrà valutare se tenerlo in rosa.

El Shaarawy si piazza alla spalle di Pellé, il quale prende 15 milioni l’anno in Cina, in questa speciale classifica di più pagati al molto. In terza posizione c’è Giovinco, andato a giocare negli Emirati Arabi per 10 milioni annui.