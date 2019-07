Francesco Totti in fila per l’insalata di riso: la foto è virale

La foto scattata a Sabaudia, in un chiosco della spiaggia, a Francesco Totti, storico calciatore della Roma, non è passata inosservata. L’immagine è stata postata sui social da Maria Latella, diventata subito virale sui social.

Un “grande calciatore ben educato”, così lo ha definito la giornalista sul suo post, commentando la foto che immortalava il campione della Roma in fila per prendere l’insalata di riso per il pranzo. Totti si trova in vacanza con Ilary Blasi e figli al seguito ed è stato notato nelle zone comuni di Sabaudia.

Nella foto le altre persone intorno a lui sembrano impassibili, in una situazione di paradossale normalità, senza la calca della gente a chiedere autografi o selfie.