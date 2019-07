From Software al lavoro con altri registi e scrittori dopo Elden Ring

Elden Ring è il progetto di From Software realizzato con la cooperazione con il famoso scrittore George R.R. Martin, autore di Game of Thrones, molto atteso dai fan, tanto che la casa di sviluppo giapponese starebbe pensando di effettuare altre cooperazioni con autori e registi.

In un’intervista rilasciata ad IGN il producer di From Software, Masanori Takeuchi, ha manifestato approvazione per il lavoro svolto da Guillermo del Toro con Pacific Rim, notando come il film abbia catturato l’essenza dei robot giapponesi.

Potrebbe essere il punto di partenza di una collaborazione per un nuovo progetto videoludico, con Takeuchi che sarebbe onorato di lavorare con un regista di fama mondiale come Guillermo del Toro: “Una collaborazione con del Toro diventerebbe divertente”.

Per ora rimane solo un’ipotesi, con From Software impegnata nel rilascio dei suoi nuovi progetti: Elden Ring e Metal Wolf Chaos XD, con quest’ultimo atteso per il 6 agosto su tutte le piattaforme.