Grecia, vince il centrodestra con Nuova Democrazia. Tsipras ammette la sconfitta

Le elezioni in Grecia hanno portato un cambiamento delle forze di maggioranza in Parlamento, con Syriza di Alexis Tsipras che non ha ottenuto più la maggioranza, a vantaggio del centrodestra di Kyriakos Mitsotakis, nuovo leader del paese. Confermati sondaggi ed exit poll, che vedevano i conservatori in vantaggio su Tsipras.

Nuova Democrazia ha ottenuto il 39,8%, mentre Syriza il 31,6%, con Tsipras che ha chiamato il leader avversario per ammettere la sconfitta. Esclusione dal Parlamento per il partito neonazista Alba Dorata, che si ferma a pochissimi voti dalla soglia di sbarramento al 2,96%.

In totale sono 158 i seggi per Mitsotakis, che gli consentiranno la formazione di un governo senza dover formare una coalizione. A Syriza vanno 86 seggi, mentre tra gli altri partiti: i socialdemocratici ex Pasok prendono l’8,3%, il partito Comunista (KKE) il 5,3%, i nazionalisti di EL il 3,7% ed il partito dell’ex ministro dell’Economia Varoufakis il 3,4%.

“Lavorerò anche per chi non ci vota – ha detto Mitsotakis – cominceremo subito perché non c’è tempo da perdere”, queste le parole da vincitore del leader di Nuova Democrazia.