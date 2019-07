Impronte digitali contro i furbetti del cartellino: la norma del governo

Il governo ha preparato il regolamento, previsto dalla legge Concretezza, che introdurrà le impronte digitali come misura “anti furbetti” nella Pubblica Amministrazione. Soddisfazione della ministra per la PA, Giulia Bongiorno, autrice della legge e forte promotrice in campagna elettorale.

“È finita l’epoca delle truffe, fino ad oggi molti la passavano liscia”, ha dichiarato Giulia Bongiorno. Il regolamento sulle impronte digitali sarebbe stato inviato oggi al Garante della Privacy, mentre i decreti attuativi per il Nucleo per la Concretezza sono attesi per il mese di settembre.

La legge non si occupa solo delle impronte digitali, ma come spiegato dal ministro Bongiorno ridurrà i tempi delle procedure concorsuali, nuovi fondi per la PA ed aiuto alle amministrazioni in difficoltà. La lotta contro l’assenteismo sarà effettuata con la sostituzione del “badge” con le impronte digitali.

La notizia arriva proprio il giorno in cui 30 medici sono indagati all’ospedale di Molfetta, in provincia di Bari, per “fraudolenta solidarietà”. Su Twitter Giulia Bongiorno lo spiega meglio: “Con le impronte digitali non sarà più possibile agire in questa maniera”.