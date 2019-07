Magnini salva un turista in mare in Sardegna

Il campione di nuoto, Filippo Magnini, medaglia di bronzo olimpica e due volte campione del mondo nei 100 stile libero, ha salvato un turista in mare in Sardegna. Il ragazzo ha avuto un malore mentre faceva un bagno nel mare di Cala Sinzias, tra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari.

Il tutto sarebbe accaduto in pochi secondi alle 15.15 circa, quando il turista, in compagnia degli amici, sarebbe andato in crisi per rincorrere un cigno gonfiabile che stava per essere portato via dal vento. Gli amici si sono accorti del problema avuto dal ragazzo ed hanno chiesto aiuto.

Filippo Magnini si trovava poco distante, in acqua con la compagna Giorgia Palmas, ed è subito intervenuto in soccorso del ragazzo. Non ci sono state conseguenze per il ragazzo, solo un grande spavento per l’accaduto.