Marò, inizia l’ultima udienza al Tribunale dell’Aja: sentenza in sei mesi

Inizia oggi l’udienza del Tribunale dell’Aja sulla questione legata ai due marò, rinviata già in passato e che dovrà decidere sulla giurisdizione del processo, se andrà effettuato in India od in Italia. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono in attesa da anni di giudizio, per l’omicidio di due pescatori indiani, scambiati per pirati nel 2012.

L’udienza durerà due settimane, con la presenza dell’ambasciatore italiano Francesco Azzarello per l’Italia ed il sottosegretario degli Esteri indiano Balasubramanian. I loro interventi saranno aperti al pubblico, mentre il resto dell’udienza sarà privata.

L’Italia rivendica la giurisdizione del caso, con la guida dell’avvocato di fama mondiale Daniel Bethlehem, il quale sosterrà la linea dell’immunità all’Estero che spetta ai militari di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni. I due marò, infatti, stavano portando avanti una missione internazionale anti-pirateria sulla nave Enrica Lexie, battente bandiera italiana e che si trovava in acque internazionali.

I due marò sono stati trattenuti per anni in India, nonostante non ci sia stata mai un’accusa formale, anche se l’ipotesi della condanna a morte rimaneva possibile. La Corte ha concesso ai due marò di aspettare la sentenza in Italia, anche se il governo italiano si è impegnato a riportarli a Delhi nel caso il Tribunale dell’Aja concedesse la giurisdizione all’India.