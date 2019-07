Nave sbanda Venezia, il sindaco: “Colpa di Toninelli”. Il ministro: “Brugnaro straparla”

Il caso legato alla nave da crociera, che ha sbandato a causa del maltempo nella giornata di ieri, sfiorando uno yacht, ha creato uno scontro tra il sindaco di Venezia ed il ministro dei Trasporti.

Per il sindaco Brugnaro la colpa è da attribuire al ministro Toninello, che ha poteri sia sulla Capitaneria di Porto, sia sulla Guardia Costiera. “La responsabilità è di chi non ha deciso in questi mesi: il ministro Toninelli, che ha poteri sull’intera filiera portuale”, queste le parole del sindaco Luigi Brugnaro.

Immediata la risposta di Toninelli: “Brugnaro non è la prima volta che straparla”. Il sindaco si è schierato da tempo contro le grandi navi: “Il ministro Toninelli venga a riferire gli esiti dell’ispezione che ha ordinato. Dopo un anno potrebbe sedersi al tavolo per discutere delle grandi navi”. Il sindaco ha fatto i complimenti alle autorità marittime, per via delle condizioni di maltempo che hanno reso difficile la gestione della situazione.

“Dopo anni di nulla di fatto da parte della parte politica di Brugnaro, oggi siamo vicini ad una soluzione – ha spiegato Danilo Toninelli – una risposta seria per mettere fuori le grandi navi da Venezia”, questa la posizione del ministro, che sull’opzione Marghera dice: “Soluzione scellerata per sicurezza e ambiente, convinceremo anche l’Unesco”.

La Procura ha aperto l’indagine, affidata al Pm Andrea Petroni, acquisendo gli atti dalla Capitaneria di porto. C’è la possibilità, per la nave “Costa Deliziosa”, di essere incriminata per rischio di naufragio, nonostante non ci sia stato incidente.