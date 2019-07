Pensioni, quanto si perde col non recupero dell’inflazione? (indicizzazione)

Ha fatto discutere la misura inserita nella Manovra di Bilancio 2019 che va a cambiare il meccanismo di indicizzazione all’inflazione delle pensioni degli italiani. Le pensioni che superano tre volte il minimo, quindi la cifra di 1.522 euro mensili, non andranno a recuperare l’inflazione. Nel dettaglio: con una pensione più alta diminuirà il recupero dell’inflazione.

A norma di legge il nuovo meccanismo di indicizzazione è iniziato ad aprile, con i pensionati che a giugno hanno dovuto restituire gli importi non più dovuti dallo Stato per il 2019 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Chi ci perde di più?

Chi ha una pensione tre o quattro volte il minimo, cioè tra i 1500 ed i 2000 euro, riesce a recuperare tutta l’inflazione, pari al 97%, mentre chi prende una pensione nove volte il minimo (4.569 euro), avrà un taglio più consistente, pari al 40% (che comprende anche la parte inferiore a tre volte il minimo).

Era una pratica già utilizzata?

Il blocco delle indicizzazioni è stato già usato in passato dai governi, per cercare di recuperare un po’ di soldi dalle spese strutturali per l’impianto previdenziale. Col passare degli anni il blocco è stato messo e tolto a seconda delle convenienze dei governi.

1997: il governo Prodi blocca la rivalutazione delle pensioni che superano cinque volte il minimo

2001: Berlusconi ristabilisce la normalità, togliendo il blocco

2007: nuovamente il governo Prodi blocca l’indicizzazione delle pensioni che superano otto volte il minimo

2008: nuovo governo Berlusconi, il blocco della rivalutazione è tolto

2011: tutti i governi, complice la crisi economica, hanno mantenuto il blocco delle indicizzazioni, che sarebbe dovuto decadere ad inizio 2019, ma è stato ripristinato dalla Manovra di Bilancio 2019

Anche chi ha la pensione bassa col tempo perderà molto

La misura del governo Conte va a penalizzare circa 5,5 milioni di pensionati, su un totale di 16 milioni (34% del totale). Solo 1,5 milioni sono quelli penalizzati in maniera più corposa. C’è da notare che anche chi non supera di molto il limite di tre volte il limite, col passare del tempo andrà a perdere molti soldi, con il cosiddetto “effetto trascinamento” stimato dal sindacato dei pensionati della Cgil.

Dall’immagine si considerano gli importi netti, che fanno riferimento agli importi di 1500, 2000, 2500, 3000 lordi. Non si parla, dunque, di “pensioni d’oro”. Chi ha un reddito mensile di 3000 euro lordi, nel triennio andrà a perdere circa 1500 euro annui.