Roma cerca l’accordo per inviare i rifiuti a Stoccolma per tre anni

A Roma l’emergenza rifiuti è in atto, dopo lo scontro con la Regione Lazio, che ha messo a disposizione gli impianti regionali, con il video gaffe per il quale Virginia Raggi è stata accusata dall’opposizione di essere andata in un impianto chiuso e che sarebbe stato attivo solo dal giorno dopo.

Ora sembra che il Comune di Roma cerchi l’accordo con l’autorità municipale dei rifiuti di Stoccolma. Un accordo che sarebbe triennale, per l’invio di rifiuti da Roma, mentre il Campidoglio dovrebbe cercare di costruire altri impianti e risolvere la questione.

L’idea è arrivata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in quota M5S, che la propone come soluzione temporanea che dia il tempo al Comune di trovare altre soluzioni. Con questo accordo si risolverebbe il problema della gestione dei rifiuti da parte di altre Regioni, che spesso non sono disposte a farsi carico dell’indifferenziata di Roma. I contratti con le Regioni durano pochi mesi, tempo non sufficiente per la costruzione di nuovi impianti.