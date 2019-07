Verona, bruciato dopo pestaggio: grave un romeno di 42 anni

Un rumeno è stato ricoverato all’Ospedale Borgo Trento di Verona, con gravi ustioni dopo essere stato bruciato a seguito di un pestaggio. L’aggressione sarebbe avvenuta nella stazione di Villafranca di Verona, ai danni di un uomo di 42 anni di origine romena.

Il pestaggio sarebbe avvenuto nella notte, durante il quale lo straniero è stato picchiato e poi dato alle fiamme. L’uomo sarebbe ricoverato in condizioni gravissime al Centro Ustione nell’Ospedale Borgo Trento.

Era stato trovato da un macchinista di un treno in arrivo questa mattina, l’uomo giaceva nella banchina di fianco i binari, dopo aver perso conoscenza. Non è chiaro se il pestaggio sia stato ripreso dalle telecamere della stazione, la polizia starebbe già indagando per individuare gli aggressori. Sono in corso i rilievi sul posto del ritrovamente da parte della Polizia Scientifica e della Squadra mobile di Verona.