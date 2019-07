La Alan Kurdi soccorre 44 migranti: andranno a Malta

Il tema degli sbarchi non si ferma, con 47 migranti che sono arrivati a Pozzallo, su una motovedetta italiana, mentre la nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea Eye ha effettuato un’operazione di soccorso in zona Sar maltese, autorizzata da Malta. I 44 migranti soccorsi saranno portati a La Valletta, a Malta.

Secondo le fonti dell’Ong una nave militare maltese è in viaggio verso la Alan Kurdi, dove effettuerà il trasbordo e porterà i migranti a terra. Pochi giorni fa era stato autorizzato lo sbarco di 65 migranti a Malta, dopo che il governo italiano aveva negato l’accesso in acque territoriali alla Sea Eye. Dalle ricostruzioni e dai racconti, i 44 migranti sarebbero in viaggio da sabato ed avrebbero finito il carburante, a bordo anche quattro donne e tre bambini.

Intanto Salvini chiede alla Tunisia maggior cooperazione per aumentare i rimpatri e diminuire le partenze. Il ministro dell’Interno ha chiesto al governo tunisino di accettare rimpatri anche su navi di linea e non solo su aerei charter ed offre aiuto per la manutenzione delle motovedette tunisine. In serata un vertice sull’immigrazione, dove si dovrebbe varare la misura di difesa dei confini italiani da parte della Marina Militare.