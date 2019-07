Tensione nel governo, pressing di Salvini su autonomia e manovra

C’è tensione nel governo con i molti temi da trattare, tra manovra di Bilancio 2020, autonomie e migranti. Proprio su quest’ultimo tema si terrà un vertice di governo alle ore 19, con i due ministeri, della Difesa e dell’Interno, che sembrano aver trovato un accordo per la difesa dei confini con navi militari.

Il governo ha fretta perché il 20 luglio chiude la finestra per poter andare, eventualmente, ad elezioni a settembre. Dunque c’è da trovare gli accordi su autonomia differenziata delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre che sulla flat tax, con il ministro Tria che ha aperto più volte al tema, ma sempre rispettando i paletti europei. L’idea della Lega sulla flat tax c’è e sarebbe finanziabile con gli 80 euro di Renzi.

Salvini aveva annunciato un incontro per lunedì con i principali osservatori economici, ma è arrivata subito la risposta del premier Conte: “La manovra di Bilancio si scrive nelle sedi istituzionali opportune, alla presenza dei ministri”. Il ministro dell’Interno però non sembra essere stato convinto: “Sono il vicepremier, farò l’incontro”, ha risposto Salvini, creando uno scontro istituzionale.

I tempi per le autonomie sono lunghi, con l’accordo col M5S che sembra passare per il Parlamento: i grillini vogliono che il testo sia emendabile in Aula ed i leghisti sembrano aver ceduto su questo, nonostante la fretta iniziale.

Rimangono anche i temi della concessione ad Autostrade, con il M5S ed il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che sembra determinato ad un ritorno alla gestione nazionale, ma c’è da convincere la Lega. In settimana è prevista anche la nomina del ministro per gli Affari Europei, rimasto vacante, con delega alla Presidenza del Consiglio, da quando Savona è passato in Consob.