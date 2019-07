Trump attacca Theresa May: “Disastro sulla Brexit, meglio che vada via”

Dopo l’attacco indiretto del Regno Unito a Donald Trump, con l’ambasciatore britannico che lo aveva definito “inetto” e “goffo” nelle note inviate al governo, arriva la risposta del presidente degli Stati Uniti, che attacca Theresa May per la questione Brexit.

“Non parlo più con l’ambasciatore e Theresa May è meglio che vada via, ha fatto un disastro con la Brexit. La buona notizia è che il Regno Unito avrà un nuovo premier”, ha dichiarato Trump con un tweet. La causa dell’attacco sembra essere l’ambasciatore Kim Dannoch, le cui dichiarazioni postate dal Daily Mail hanno fatto scalpore: “I suoi discorsi sono pieni di bugie”; “Inetto”; “Vanesio” ed altri commenti non positivi.

Sembra esserci un caso diplomatico tra le due parti, con Trump che ha il vantaggio istituzionale di non essere “in uscita” come la May, la quale aveva ribadito pieno sostegno all’ambasciatore britannico, pur contestando l’uscita di notizie sensibili alla stampa. Il presidente Trump vuole la sostituzione dell’ambasciatore, cosa che per il momento non sembra avvenire.

Secondo fonti inglesi, la talpa potrebbe essere un sottosegretario del governo, che avrebbe passato le mail al Daily Mail. C’è anche chi ipotizza che si voleva eliminare un’europeista come Darroch, e che quindi la soffiata arrivi da un Pro Brexit.