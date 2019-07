Airbus supera Boeing nelle vendite mondiali

La compagnia aerea francese ha superato nelle vendite mondiali la Boeing, americana, che ha pagato la questione 737 Max ed i relativi problemi all’antistallo che hanno causato incidenti in Etiopia ed Indonesia.

Per la Boeing le vendite sono calate del 38%, mentre per Airbus sono aumentate del 28%. Un fallimento anche per Trump, da sempre promotore delle aziende americane, ma che in questo caso non ha potuto fare nulla, considerati i problemi di sicurezza avuti.

Airbus aveva venduto pochi mesi fa oltre 300 aerei alla Cina per 20 miliardi di euro, durante la visita cinese per il memorandum italiano.

Secondo le ultime notizie la Boeing non ha ricevuto nessun ordine per il mese di giugno per i 737 Max. Ne aveva venduti 200 alla British Airways ma la vendita non sarebbe stata ancora formalizzata.

Il colosso americano aveva rilasciato dei comunicati per spiegare il problema avuto, ma non ha convinto i paesi compratori, nonostante abbia dichiarato risolto il problema.