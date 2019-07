Istria, morta bambina di 4 anni: lasciata in auto sotto il sole

Una bambina di quattro anni è morta dopo che era rimasta alcune ore nella macchina sotto il sole. Il padre si sarebbe dimenticato di averla lasciata in auto e dopo alcuni giorni in ospedale la bambina sarebbe morta. È accaduto a Rovigno, nella penisola istriana, in Croazia.

Il padre, 33 anni, era stato chiamato urgentemente a lavoro, e si sarebbe dimenticato della bambina in auto per due ore, quando l’uomo si è ricordato di averla lasciata in auto.

Le condizioni della bambina sono apparse subito critiche, dopo alcuni giorni di ricovero è deceduta. Il padre è stato denunciato e probabilmente dovrà rispondere di omicidio colposo.

L’uomo si trovava a casa con la figlia, quando è stato chiamato dal lavoro per un’urgenza. Ha portato anche la bambina, pensando fosse questione di pochi minuti, ma poi i tempi si sono allungati. La bambina era stata trasportata all’ospedale di Fiume, dove era rimasta attaccata al respiratore fino alla giornata di ieri.