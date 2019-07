Malore per Tinto Brass: è in gravi condizioni

Il regista Tinto Brass, noto alle cronache per il cinema erotico, è stato ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni dopo un malore che lo ha colpito nella sua abitazione a Roma.

A chiamare i soccorsi è stata la moglie, Caterina Varzi, dopo una febbre improvvisa. Tinto Brass, 86 anni, è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea a Roma, con la prognosi che per il momento resta riservata. La moglie era con lui quando ha avuto il malore nella notte.

Nel 2010 il regista aveva avuto un ictus. La moglie ha spiegato ai cronisti che ha manifestato segni febbrili in serata, peggiorando poi nella notte. Ora sarebbe sotto osservazione ed è un momento delicato, come spiegato dalla coniuge. Nelle prossime ore potrebbe essere rilasciato un bollettino medico, per far chiarezza sulle sue condizioni.