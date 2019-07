Pescara, il maltempo paralizza la città: ospedale allagato ed interventi sospesi

Il violento maltempo che ha colpito la città di Pescara sta creando più di un disagio ai cittadini, sono 18 i feriti per la grandine, con i chicchi grandi come arance. È notizia di poco fa che l’ospedale di Pescara è rimasto allagato e le operazioni sono sospese.

Diciotto feriti, tra cui anche una donna in gravidanza, oltre a tetti, auto e vetri danneggiate, con molti danni creati. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha lanciato l’allarme con parole forti: “La città è impraticabile”, è stato anche attivato il centro operativo per gestire l’emergenza maltempo. “Una quantità tale di pioggia e grandine ha reso la città impraticabile, si tratta di un fenomeno straordinario. Vigili e protezione civile sono al lavoro, ma non sono sufficienti a gestire l’emergenza”, ha spiegato il sindaco.

La città chiederà lo stato di emergenza ed alla Regione il rimborso dei danni subiti, che sembrano essere ingenti.

Danni anche in Emilia Romagna e Molise

La situazione non è migliore nel Molise, a Venafro, in provincia di Isernia, una violenta grandinata ha provocato danni a tetti e vetri di balconi. Il traffico è rimasto bloccato per la troppa grandine caduta. Una tromba d’aria ha colpito Cervia, in Emilia Romagna, con alberi caduti che hanno travolto auto ed autobus. Una donna è rimasta ferita a Milano Marittima, dove sono caduti 200 alberi secolari.