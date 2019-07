Test Invalsi, il 35% degli studenti non capisce un testo di italiano

Secondo i risultati del test invalsi il 35% degli studenti non riuscirebbe a comprendere un testo in italiano. Preoccupante la situazione al Sud: 8 su 10 sono indietro sull’inglese e sulla matematica.

Non positivi i risultati dei test invalsi per gli studenti di terza media, che hanno evidenziato una precaria preparazione sui testi di comprensione in italiano.

C’è stato un miglioramento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i test degli studenti del primo anno di scuola superiore, ma nel complesso quasi 4 studenti su 10 non riesce a comprendere un testo in italiano. Al Sud la situazione sarebbe più preoccupante, con la Calabria che avrebbe una media di studenti insufficienti in italiano superiore a quella nazionale (24% contro 20%) paragonabile solo alla provincia di Bolzano, dove però si parla la lingua tedesca. Ancora peggiori risultati se si prendono le insufficienze in matematica, con una media nazionale del 28%, che diventa il 35% in Campania e Calabria.