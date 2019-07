Ue, Italia ultima per la crescita: solo 0,1% nel 2019

Le stime della Commissione europea non portano buone notizie al governo italiano, con una permanenza nel fanalino di coda tra i paesi europei per la crescita. Guida la classifica Malta con il 5,3%, mentre l’Italia è ultima con una crescita del Pil prevista per lo 0,1%. Poco distante la Germania, anche lei in crisi negli ultimi mesi, con crescita allo 0,5%.

Vanno meglio gli altri paesi del Sud Europa, come Grecia (2,1%), Spagna (2,3%) e Portogallo (1,7%). Bene anche la Francia con una crescita del 1,3%, ma in generale sono i paesi dell’Est a crescere molto, con la Romania che quest’anno avrà una crescita al 4%.

I dati mostrano comunque una risalita generale dell’Europa e dell’Eurozona, tranne alcuni paesi che hanno subito i dazi americani (Germania) ed altri con incertezza economica (Italia). Spagna e Grecia continuano la loro fase di boom economico, dopo aver perso molto durante la crisi, con dati positivi su occupazione e crescita, nonostante rimangano ancora indietro rispetto all’Italia, la quale però è in trend di calo.