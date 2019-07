Ferrara, morti madre e figlio in casa

Madre e figlio sono stati ritrovati morti in un’abitazione a Ferrara, dove vivevano da molto tempo. Il figlio, 68 anni, avrebbe avuto un malore e la madre sarebbe morta di stenti. L’uomo si prendeva cura della madre di 87 anni.

I cadaveri sono stati ritrovati dai Carabinieri dopo una segnalazione dei vicini che avevano notato del cattivo odore. Sul luogo sono giunti i soccorsi del 118, ma i due corpi erano oramai deceduti.

L’abitazione risiede in via Barlaam, al terzo piano, dove i due vivevano da anni. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, non sarebbero stati rilevati segni di violenza, si ipotizza dunque un malore per il figlio che avrebbe causato la morte anche della madre, di stenti, non potendo badare a se stessa. Il figlio sarebbe morto sul colpo, ed è stato ritrovato in cucina, mentre la donna in salotto.

Da quanto si è capito i decessi sono avvenuti la scorsa settimana, ulteriori indagini saranno disposte dalle forze dell’ordine, con l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni.