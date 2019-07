Fondi russi alla Lega: Traduzione in italiano della conversazione integrale

Ieri sono usciti gli audio di una conversazione fatta il 18 ottobre in Russia dove alcuni emissari italiani trattavano per la compravendita di carburante in cambio di uno “sconto” che avrebbe incassato la Lega attraverso l’Eni. Il tutto resta da provare, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta a febbraio, dopo la pubblicazione de L’Espresso, mentre Salvini ha più volte smentito di aver ricevuto fondi russi.

All’interno della conversazione si sentono diversi nomi dei partecipanti, ma solo Gianluca Savoini è stato riconosciuto. Si sentono i nomi di Gianluca e Francesco per la parte italiana, Sasha, Ilya, per quella russa. I nomi potrebbero essere fittizi.

Emerge il nome di “Mascetti” che gli emissari indicano come “insider” all’interno di Banca Intesa, la banca che avrebbe dovuto gestire la transazione. Si parla anche delle navi di Eni, come se ne avessero il controllo, ma la società petrolifera si è già tirata fuori dalla discussione dicendo che non ne sapeva nulla.

Traduzione integrale in italiano della conversazione in inglese riportata da Buzzfeed sui presunti fondi russi da passare alla Lega.

SAVOINI: È molto importante che in questo periodo geopolitico storico l’Europa stia cambiando. Il prossimo maggio saranno le elezioni europee. Vogliamo cambiare l’Europa. Una nuova Europa deve essere vicina alla Russia come era prima perché vogliamo avere la nostra sovranità. Vogliamo davvero decidere per il nostro futuro, per gli italiani, per i nostri bambini, per i nostri figli. Non dipende da decisione degli illuminati di Bruxelles, degli Stati Uniti d’America. Vogliamo decidere. Salvini è il primo uomo che vuole cambiare tutta l’Europa. Insieme ai nostri alleati, colleghi e altri partiti in Europa. Freiheitliche Partei Österreichs in Austria, Alternative tedesche für Deutschland, La Lepen per la Francia, e altri paesi lo stesso, l’Ungheria con Orban, in Svezia c’è Sverigedemokraterna. Abbiamo i nostri alleati. Vogliamo davvero iniziare ad avere una grande alleanza con questi partiti che sono pro Russia, ma non pro Russia per la Russia, ma per i nostri paesi. Perché stare bene con la Russia, buone relazioni sono utili per i nostri paesi. Questo è la mia introduzione della situazione politica. Ora voglio che i nostri partner tecnici possano continuare questa discussione. Grazie mille.

PERSONA RUSSA 1 [RU1]: Grazie, ora i nostri documenti tecnici sono già stati fatti e sono pronti da portare al primo ministro.

SAVOINI: Si, Si.

RU1: Ma dobbiamo discutere gli ultimi dettagli forse.

SAVOINI: Facciamolo

RU1: Da controllare [NON UDIBILE] per preparare per il primo ministro.

RU1: (in Russo) Insomma, alla fine tutto è pronto, dobbiamo decidere solo i dettagli finali.

PERSONA RUSSA 3 [RU3]: (in Russo) Parliamone

PERSONA RUSSA 2 [RU2]: Solo una questione legata alle questioni burocratiche. Nei discorsi di ieri si sono confrontati due tipi di carburanti, kerosene per aerei o diesel.

RU1: (in Russian) No, no, no! Non c’erano dettagli menzionati. Li gestiremo.

RU2: OK quindi giusto per parlare.

RU1: Si, per parlare.

RU2: Così ora possiamo parlare dei nomi riguardo il particolare forse sono due le aziende che consegneranno, in primo luogo consegnando dalla Russia perché non sarà l’appaltatore finale (–la Russia–), quindi dopo questo capiremo chi sarà l’appaltatore con la società che ci invii tu.

PERSONA ITALIANA 2 [IT2]: Intendi la banca.

RU2: Banca, fondi di investimento. Così, dopo quello che hai menzionato, sarà comunque possibile discutere di qualsiasi cosa sarà più conveniente per entrambi in termini di consegna.

SAVOINI: Ilya [sp.?], certe volte è meglio che Luca traduca per Francesco.

RU2: OK, OK, a volte…

SAVOINI: (in Italiano) “Meglio in altro modo, lui… [NON UDIBILE]

IT2: Mio dio, milon [sp?] lavoro non pagato.

SAVOINI: Ho necessità che Francesco sappia tutto, ora.

IT2: Se posso suggerire, Ilya, posso suggerire di parlare solo in frasi brevi…

RU?: Va bene, va bene

IT2: Ricominciamo, ripartiamo dall’inizio. Nonno (–non tradotto–). Come dite “nonno” in Russia? Gadushka [sp.?]?

PERSONA ITALIANA 3 [IT3]: Spirito, spirito

IT2: Si, si una battuta.

Savoini: Humour inglese

RU?: Si, humour inglese.

IT2: Tu sai che questa è l’unica cosa che io posso fare. [ripete la stessa frase in Italiano] Per parlare inglese cosi tu non capisci e io mi prendo alcune libertà, scusa

IT3: (in Italiano) Lo so

[Risate]

RU2: In generale.

IT2: (in Italian) Parlando in generale…

RU2: Noi abbiamo Eni che sarà dalla parte italiana, giusto? Noi abbiamo delle compagnie petrolifere russe dalla nostra parte ed altre due aziende nel mezzo. La banca, tu sei la banca, e una compagnia russa che sarà quella che firmerà il contratto con la banca.

[IT2 traduce in italiano]

IT2: La quarta compagnia è… Noi possiamo dire “mandato di vendita” per la quarta azienda? Noi non stiamo comprando direttamente dal principale, giusto?

RU2: Si.

IT2: Noi non stiamo comprando direttamente dal principale.

RU2: Si.

CONTINUANO LE TRADUZIONI

INUDIBILE ITALIANO SULLO SFONDO

IT2: Francesco dice che non c’è problema ad avere una quarta azienda nel mezzo. La cosa più importante è che sia una azienda ben conosciuta, perché altrimenti andremo ad avere dei problemi con KYC (–il tuo cliente–) e AM (regole anti-riciclaggio)

RU1: Qual è il criterio? Possiamo ricevere alcuni dettagli di cosa dovremmo compilare?

IT2: Beh, la cosa migliore sarebbe da pezzo grosso a pezzo grosso e la banca in mezzo. Giusto. La cosa migliore sarebbe da pezzo grosso a pezzo grosso. Perché. Perché? Poiché poi facciamo un contratto di acquisto con il pezzo grosso russo, facciamo un contratto di vendita al compratore italiano, il pezzo grosso, e questo sarà un contratto back-to-back mostrato chiaramente a tutti, forse senza il prezzo, ma è chiaro che i contratti sono collegati. Se abbiamo bisogno di un’altra azienda nel mezzo, allora dobbiamo trovare una società ragionevolmente conosciuta. Faccio un esempio. Se è Lukoil che vende, vorremmo avere Litasco. OK. OK. Solo per…

[ARRIVANO CAFFE E BEVANDE AL TAVOLO]

RU2: Rosneft, per esempio.

IT2: Se l’azienda nel mzzo è Trafigura, allora non c’è nessun problema. Dovrebbe essere ben conosciuta, altrimenti correremmo il rischio.

RU2: Quale è meglio? Giusto per sapere. L’azienda sarà in Russia o in Europa…

IT: Europa, decisamente.

[In Russo]

RU2: Quindi di cosa stiamo parlando

RU1: Ho capito. L’unica cosa che non capisco è il contratto back-to-back.

RU2: Se l’accordo sarà firmato tra, diciamo, Rosneft e la loro società, la banca di investimento che ha menzionato sarà la banca acquirente formale e otterrà il margine aggiuntivo. Infatti, il petrolio passerà da una [NON UDIBILE] ad un’altra azienda. Faranno tutti i calcoli. In sostanza, il denaro andrà dalla banca che sta finanziando [NON UDIBILE] alla banca che sta finanziando [NON UDIBILE]

RU1: Quattro strumenti?

RU2: E’ preferibile. Perché? Perché se la società, che sta comprando dai nostri grandi produttori di petrolio, Rosneft o Lukoil, e poi mentre vende, appare una quarta società, allora questa è… Hanno una certa procedura di monitoraggio e se la compagnia non corrisponde alla…

RU1: Parametri?

RU2: [NON UDIBILE] loro avranno problemi

RU1: E questa società è dalla nostra parte?

RU3: Potranno farlo?

RU2: Sì, ma sta dicendo che se questa azienda è a livello di Trafigura — una struttura commerciale di TNK o Rosneft — allora va bene. In pratica, se si tratta di un’azienda nota e normale, che ha delle ragioni per le quali questo accordo sta accadendo attraverso di essa.

RU3: [NON UDIBILE] Possiamo vedere?

RU2: Se apparirà come una compagnia petrolifera, ci saranno rischi.

RU3: Come dovremmo agire allora?

RU2: Dovremmo scegliere la società che incontra le condizioni. Janko (?) ha detto che idealmente questa società dovrebbe essere in Europa.

RU1: Si.

RU2: Questa società non può essere dall’Europa dell’Est

RU1: Ma in pratica, questo è un problema che possiamo risolvere?

RU2: Tutto è risolvibile.

[La conversazione in russo finisce]

RU2: È un po’ di più di quanto discusso perché stiamo parlando un sacco di alcune opzioni.

IT2: Ma Ilya, senti, è… voglio solo chiarire che se ci sono dei metodi suggeriti da parte tua, potremmo essere molto flessibili. Ora tocca a te per cercare o mettere in atto la migliore strategia per vendere i prodotti. La banca è una banca inglese, quindi è soggetta a FCA o a BaFin in in Germania. Quindi, per quanto ci riguarda da principale/pezzo grosso a principale/pezzo grosso, non c’è nessun problema. Tutti conoscono Rosneft. Tutti conoscono Eni. Lo sanno tutti. Se ce n’è un altro nel mezzo…

RU2: Un trader.

IT2: Se c’è un trader è meglio, ma tu hai bisogno di avere una società sconosciuta, potrebbe essere possibile, ma allora noi dovremmo tirare fuori la procedura per KYC. Ci metteremo alcune settimane, quindi…

RU2: Ci vorranno settimane. Dovremmo cambiare le tempistiche.

IT2: Perché il meglio per noi, e ancora una volta se è più facile per voi vendere FOB Mar Nero, per noi va bene perché forse chiederemo uno sconto per coprire la logistica, quindi forse per le spese di spedizione. Ma forse è più economico per te invece di mettere in mezzo Rotterdam, puoi solo dire che vieni a Novorossiysk. Tu dici di venire, questa è la quantità che vieni con le tue navi, navi, carichi, vai, questa potrebbe essere anche un’opzione. Se è più conveniente per te. Noi… ancora una volta, la banca è la nostra banca, quindi siamo flessibili. E possiamo, sai, essere molto flessibili.

[In Russo]

RU2: Dal momento che la banca si trova nel Regno Unito, deve soddisfare i requisiti di [NON UDIBILE] Quindi non ci dovrebbe essere alcun problema con un grande trader. Ma se la società si trova ad una sorta di altro livello [di dimensioni], allora, secondo gli standard del processo di controllo, non passerà attraverso criteri formali. È possibile, ma se ci vorrà un sacco di tempo, non saranno contenti di questo. Ma sono flessibili su tutto il resto, come il porto di Rotterdam o il porto di Novorossiysk o qualche altro porto in Russia. La differenza di spesa [NON UDIBILE] non è significativa. Dal punto di vista di dove inviarlo, possiamo anche scegliere Novorossiysk. Ma l’unica domanda è la banca. [NON UDIBILE] A causa di questo, l’intero processo può fermarsi. Ci sarebbe un difetto.

[Fine conversazione russa]

IT2: (in Italiano) Gli ho detto che avremmo potuto comprare dal Mar Nero se fosse piu’ facile per loro. Mandavamo le navi a prenderlo. Avrebbero applicato un piccolo sconto su quello per coprire la logistica. Abbiamo contatti con il principale/pezzo grosso a Rotterdam. Sono i miei clienti. Verwater, che ha costruito tutto il porto di Rotterdam, sono miei clienti. Non è un grosso problema.

IT2: Il secondo problema per noi, anche se forse ne abbiamo parlato in passato, ma ora è il caso di parlarne di nuovo. La formula migliore per noi sarebbe quella di comprare a credito aperto. Perché? Perché vendiamo crediti aperti. Cosa significa? Vuol dire che Eni prende il prodotto e paga in una finestra, una finestra temporale, una al mese. Normalmente ci sono dal 17 al 27 di ogni mese da pagare. Quindi noi, se Eni prende il sedicesimo, saremo pagati in questi 10 giorni. Se Eni prende il 28, allora dobbiamo aspettare… Quindi nel linguaggio tecnico questa è formula di credito aperto. Dovremmo avere lo stesso. Perché? Perché ovviamente il principale/pezzo grosso vende a Eni. Eni compra. Quindi Eni paga nella stessa banca possibilmente e la banca ha già l’ordine che una volta liquidata la fattura di Eni sul proprio conto, verrà liquidata l’altra tipologia. E c’è qualcosa che rimane e poi vedremo come una banca può gestirlo per le esigenze, OK.

Quindi solo una volta, solo questi due problemi. Il primo ancora una volta siamo flessibili. E flessibile nel senso che se Rotterdam non è conveniente, noi andiamo, veniamo e scegliamo il prodotto. La seconda dovrebbe essere la formula del credito aperto, e in tal caso o coinvolgiamo Intesa Russia, Banca Intesa Russia, e penso che tutte le principali qui. Rosneft, potrebbero avere un account, Eni ce l’ha. O se proviene dall’Austria o dalla Svizzera. Perché se è Litasco, Litasco è generalmente Svizzera, o se è Austria per Rosneft, Austria per esempio. Poi lo stesso in termini di banche. Se è l’Austria, abbiamo ottimi collegamenti con il signor Moscovic, che è il proprietario di Winter Bank, lì possiamo chiedergli di aprire un conto bancario per Eni, un conto bancario per il venditore e fare buoni tassi. Quindi è anche facile. Ma il meglio sarebbe solo dare un cosiddetto ordine irrevocabile alla banca con il quale una volta ricevuto il pagamento, il tutto è fatto. Non c’è più bisogno di entrare in questa storia. Tu dai solo un ordine irrevocabile.

Dal nostro lato è tutto

[In Russo]

RU2: [NON UDIBILE] È ideale, quando entrambi i partiti aprono un account nella stessa banca. Noi stiamo parlando [NON UDIBILE], allora è più facile lavorare con Intesa. Loro possono darti raccomandazioni per un trader senza un account, così puoi aprire gli account velocemente. Ci sono anche banche europee che possono aiutare con questo. Ci dobbiamo pensare attentamente.[NON UDIBILE]

RU1: Non capisco questo! Tu sei l’unico che deve capire tutto questo!

RU2: Andrà tutto bene.

RU1: Mi sto perdendo con le tecnicità. Iniziamo a fare le domande che sono più o meno importante per te.

RU3: Quando [NON UDIBILE] Nikolaevich arriva?

RU1: Oggi o domani

RU3: [NON UDIBILE]

RU1: Allora Ilya, dovresti fare le domande sulle questioni che ti interessano. Hai capito tutto ora?

RU2: Si.

RU3: E se chiamassimo [NON UDIBILE]?

RU2: Beh, in termini di cosa abbiamo bisogno

RU3: [NON UDIBILE]

RU1: Discutete tutto ora. Quando lo discuteremo dopo altrimenti? Parlate di tutto cosi che tutte le questioni abbiano risposta.

[Fine russo]

RU2: Noi stiamo parlando della quantità. Per esempio 3 milioni di tonnellate. Se cominciamo questo accordo con 3 milioni, allora l’accordo è chiuso, non dobbiamo prendere troppi rischi. Cosa ne pensate? È solo per metà anno, giusto?

IT2: Dipende da te. Dipende dalle tue capacità. Abbiamo le capacità, capacità tecniche, per assorbire qualsiasi quantità, dato che il prodotto è il prodotto necessario. Qualunque sia la quantità che tu abbia disponibile, ma ovviamente non penso che i tuoi sforzi siano illimitati. Perché parli di sei mesi?

RU2: Per esempio, stiamo parlando di 3 tonnellate per metà anno

IT2: Metà anno o un anno? È un anno

RU2: Un anno.

IT2: Perché altrimenti è 6 milioni in un anno, 500mila al mese. Noi possiamo accettare questo, possiamo assorbire 500mila al mese per un anno.

RU2: Se dopo questo anno sei interessato ad una proroga futura?

IT2: Assolutamente sì, ma anche se nello stesso anno tu dici, guardate, ragazzi, abbiamo difficoltà a mettere questo prodotto, fai che è mazut, visto che nessuno vuole il mazut. Facciamo un esempio durante l’anno che stiamo già comprando e si dice che si può comprare anche questo, siamo assolutamente in grado da un punto di vista tecnico di acquistare il prodotto.

[In Russo]

RU1: Noi siamo preparati per molto altro. Sono nervoso con queste domande. Quante tonnellate? E la domanda era, quante dopo? [NON UDIBILE]

RU1: Digli… tutto è chiaro con il partito generale. Otterremo il permesso per l’inizio dei lavori, l’inizio di azioni intensive. Ma se trovassimo il nostro [INUDIBILE]. Verkhniy mi ha detto che possiamo chiedere — che se troviamo i nostri volumi, indipendenti da qualsiasi tipo di forza politica, allora possiamo ottenere una sorta di commissione? Come lo vedi?

[Fine russo]

RU1: Ora, per esempio, stiamo parlando di questo messaggio politico su questo, qualunque cosa [NON UDIBILE] ma abbiamo anche alcuni dei nostri contatti nelle compagnie petrolifere e del gas [NON UDIBILE] forse proporranno alcune opzioni per la consegna anche gas se siete interessati. E’ possibile discutere?

IT2: Sicuramente.

RU2: Ma la domande è, i contatti sono interessati anche in qualche commissione. Se è possibile dal tuo lato.

IT2: Per rinegoziare le commissioni dell’intermediario?

RU2: Si.

IT2: Non c’è problema. Dipende, naturalmente, se compro credito aperto, per esempio, risparmierò una quantità piuttosto significativa di denaro. Perché? Sto risparmiando perché non sono costretto ad accedere ai mercati e ad acquistare uno strumento, un credito elettrico di riserva, è più di una garanzia bancaria, documentaria perché tutto questo ha un costo. Quindi, se non ho questo costo, perché non pagare per la commissione? Quindi, assolutamente si’.

RU2: So for example, this level of 4% discount from Rotterdam price. It’s a basic level which you cover all costs? And we have some [INAUDIBLE] this is a replicable contract [INAUDIBLE]. Possible, for example, 5% discount, it’s possible?

Quindi, per esempio, questo livello di 4% di sconto dal prezzo di Rotterdam. È un livello base che copre tutti i costi? E abbiamo qualche [NON UDIBILE] questo è un contratto replicabile [NON UDIBILE]. Possibile, ad esempio, 5% di sconto, è possibile?

IT2: Qualsiasi cosa sopra 4, possiamo restituirlo.

[In Russo]

RU2: C’è un certo livello per il quale [INAUDIBLE] è difficile da pagare, [INAUDIBLE] ma da qualunque livello più alto, non ci saranno problemi.

RU1: E come lo faranno tecnicamente in questo caso?

[Fine russo]

RU2: Tecnicamente, quale tipo di contratto [INAUDIBLE] è possibile discutere (?) questa commissione?

IT2: Abbiamo due modi. Il primo è quello di avere un normale NC NBIA o IMPFA secondo l’ICC di Parigi. L’IMPFA è un accordo internazionale di protezione delle tasse, così come un contratto standard emesso dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi ed è esattamente espresso chiaramente chi sono le controparti, chi è il mandante per così dire, qual è la percentuale, come viene pagato, e così via. Di solito questo è quello che fai. Ma ancora una volta abbiamo una banca in modo che la controparte, che è quella che prende la commissione, dovrebbe essere una società perfetta; altrimenti la banca avrà un problema nella firma.

La seconda opzione è da avvocato a avvocato. Posso anche stipulare un accordo con un avvocato, locale qualunque cosa. Sono un avvocato e posso fare un avvocato contrattuale a un avvocato…

[In Russo]

RU1: Aspetti legali, si?

RU2: Da studio legale a studio legale

RU1: Si ho capito [NON UDIBILE].

[Fine russo]

IT2: Quindi da avvocato a avvocato è ancora più facile perché io come avvocato posso stipulare un accordo normalmente. Si chiama accordo di pagamento corrispondente, così dato che sono pagato attraverso un accordo di commissione del consiglio da lui, dato che ho bisogno delle tue competenze e qualità perché sei un collega e sei molto… e dal pagamento da lui pagherò a te ed è facile. E’ ancora piu’ forte, quindi decidi tu. Dipende.

[In Russo]

RU1: Forse, noi dovremmo anche usare questa opzione ovunque?

RU3: Se ne faremo di più, allora [NON UDIBILE]. se otterremo il 6% di sconto, cosa otterremo?

RU1: Dipende dal prezzo di mercato, ha detto.

RU3: Per esempio [NON UDIBILE] questa situazione.

RU2: La domanda è se possiamo utilizzare l’azienda che è coinvolta nel commercio (?) con Naftogaz. Questa è la società commerciale [NON UDIBILE]. Si tratta di un contratto standard. Questa e’ una cosa. Ma questo non farebbe una grande differenza con la quarta azienda. La seconda opzione è più comoda. Due società [NON UDIBILE] infatti hanno collaborato. Sono nostre aziende e sta facendo un certo profitto [NON UDIBILE] trovando il partner. Stanno ottenendo una certa percentuale.

RU1: IÈ anche questo una buona opzione.

RU2: Si, e noi abbiamo lo studio legale.

RU3: Lo studio legale.

[Fine russo]

RU2: Forse è anche così, la seconda opzione diventa più accettabile.

IT2: È standard.

RU2: Quale è la solita procedura?

IT2: Di solito non ho bisogno di fare un check sulla mia controparte, in accordo con il mio codice etico, quando ho un avvocato di fronte, non ho bisogno di fare nessuna due diligence. È un avvocato.

RU2: [NON UDIBILE] Per esempio, se riceviamo il 6% di sconto, cosa che si potrebbe fare, quale tipo di commissione è possibile fare?

IT2: È molto semplice; il piano fatto dai nostri ragazzi della politica ha dato un 4% di sconto 250mila più 250mila al mese per un anno, così loro possono fare campagna elettorale.

Quindi se mi chiedete ora cosa è, qual è la percentuale se facciamo il 6%. La mia prima risposta sarebbe qualunque cosa sia superiore al 4%, non ne abbiamo bisogno. Questa sarebbe la risposta. Non ne abbiamo bisogno, perché abbiamo fatto un piano che con il 4% siamo soddisfatti. Direi che non ne abbiamo bisogno. Certo, se lo sai…

[In Russo]

RU2: Penso che dovremmo avere un interesse in comune con loro.

RU1: È tutto ok con la logistica? Come otterrà il 4%?

RU2: Funzionerà

RU3: Lui dovrà rivendicare il 4% e cosi sarà

RU2: Da quello che ho capito, loro non vogliono guadagnare soldi, ma loro sono interessati. Anche loro devono essere interessati.

RU3: Sicuramente, se faremo il 6%

RU2: Diciamo [NON UDIBILE], così loro possono ottenere dei soldi da questo accordo

[Fine russo]

RU2: Naturalmente capisco che anche le mini offerte dovrebbero essere per entrambe le parti, naturalmente. Pensiamo che tu debba anche ottenere qualche commissione aggiuntiva in questo caso inclusa sopra il 4%.

IT2: Perché no? Ma sai, non è un problema di professionalità, ma solo politico. Così noi, io non conto su di noi, lui non sta pensando di farci soldi. Noi vogliamo sostenere una campagna elettorale politica, quello è il beneficio, io tenderei a dire che ci sarà un beneficio per entrambi i paesi.

Detto questo, se il motivo per cui c’è spazio per voi per organizzare uno sconto più grande, la mia prima risposta è il 4%: per noi è sufficiente, a condizione che vi sia un credito aperto per non avere costi con lo strumento finanziario. Direi che hanno fatto i loro piani su 4% netto, quindi se ora dici che è uno sconto del 10%, direi che il 6% è tuo. VA BENE? Certo che possiamo sederci al tavolo, ma penso che questo non sia più il mio campo, ma è facile perché loro hanno l’autorità per discuterne. Ma se la prima domanda è cosa ottengo se faccio uno sconto maggiore, direi che ottieni tutto, qualsiasi cosa oltre al 4%, non ne abbiamo bisogno.

[In Russo]

RU1: È perseguibile legalmente o penalmente?

RU2: È standard. La cosa che [NON UDIBILE] sta parlando di una società che firma il contratto con un’altra, ottenendo una tassa e mettendo niente.

RU1: Va bene.

RU2: In questo caso la quarta società non è necessaria. Dobbiamo parlare riguardo questo con il Compagno.

RU1: OK, ora abbiamo bisogno della conferma del tipo di carburante? O non abbiamo questioni sul carburante?

RU3: Sappiamo la quantità.

RU2: Bene, abbiamo discusso 250mila al mese ed il contratto per un anno. Otterremo il diesel, se non saremo in grado di ottenere il kerosene per aerei.

RU1: Abbiamo alternative?

RU3: Parla nuovamente di diesel e kerosene

RU1: Loro lo sanno?

[Fine russo]

RU2: Abbiamo anche discusso il tipo di carburante che ti interessa. Probabilmente sarà possibile ottenere una certa quantità per il carburante aeronautico (kerosene), sia 100.000, 200.000, ma comunque cercheremo di ottenerlo perché hai detto che è grande quantità [NON UDIBILE] per il carburante aeronautico.

RU1: (in Russo) Sto semplicemente pensando riguardo al fatto che più offriamo al capo, più avremo, e se noi offriamo nello specifico, allora…

RU2: Proveremo ad avere un contratto per entrambi i tipi.

IT2: E se è difficile per il kerosene per aerei, non preoccupparti. Forse noi possiamo trovare sia un differente prodotto o forse possiamo, come stavamo dicendo a Roma, sostituire con ULSD, se è 500mila ULSD è ok per noi

[In Russo]

RU2: Questo non è un problema se…

RU1: Aggiungerà (uno degli italiani) qualcos’altro alla lista giusto per? Non intendo quantità, ma tipologia di prodotti. Aggiungerà qualcos’altro alla lista?

[Fine russo]

RU2: Chiedo a riguardo, rigurdo al kerosene per aerei, noi abbiamo un problema a causa di…

IT2: Non farlo.

RU2: È [NON UDIBILE] licenza, ho un altro carburante specifico per questa lista.

IT2: Tu dimmelo ed io controllerò il mercato se questo è il prodotto che io posso vendere.

RU2: We are thinking about this. Ma tu devi darci il nome di questo tipo di carburante e noi lo aggiungiamo alla lista che ti daremo al [NON UDIBILE] primo ministro.

IT2: OK

RU2: Noi stiamo pensando a questo. Oggi due punti di carburante, il primo è diesel, il secondo è kerosene per aerei, ma forse noi dovremmo aggiungere un altro tipo di diesel, sarebbe una soluzione.

IT2: Posso controllare. Devo chiedere al responsabile del, viene chiamato il banco dei distillati. Il banco dei distillati è l’aviazione, è la benzina, è il gasolio. Gli chiederò quale che sia un altro tipo di prodotto siamo in una posizione di vendere a buon prezzo, perché se il prezzo è molto grande e otteniamo uno sconto del 4%, sai che non c’è accordo. Ma controllerò. Ma chi dovrei… Perché in questa fase penso che il meglio sarebbe scrivere via e-mail con lui. Quindi il dominio .su. Perché ha una mail .su.

RU1: (in Russo) Allora! Iniziamo a parlare del nuovo tipo (di carburante). Se ci sarà bisogno, ti farà sapere

IT2: Noi possiamo anche usare WhatsApp, WhatsApp è meglio.

RU2: WhatsApp o Telegram.

[In Russo]

RU1: Hai ottenuto informazioni? Hai lasciato il tuo contatto? Quali altre questioni abbiamo?

RU3: Abbiamo bisogno di dirgli che stiamo aspettando il ritorno di Vladimir Nikolaevich. Stiamo aspettando lui. Speriamo di avere la luce verde la prossima settimana.

RU1: Stavo pensando a qualcos’altro… Sento come se avessi bisogno di volare indietro.

[Fine russo]

RU2: Stiamo aspettando il ritorno di Mr. Pligin su per discutere.

IT2: È andato via? Ha lasciato la Russia?

RU2: Mosca..

IT2: Allora dovrò dire solo no, lui non è su un red alert dell’Interpol, lui non è…

RU2: Allora è possibile [NON UDIBILE]

IT: IÈ possibile se lui vuole arrivare in Italia possiamo organizzarlo, ma è possibile che nessuno controlli il suo passaporto. Ok.

[In Russo]

RU2: Let’s talk again about the business trip to Italy. Parliamo di nuovo riguardo il viaggio di lavoro in Italia.

RU3: Ne abbiamo già parlato, Sasha, non andare fuori programma. Tutto andrà bene.

RU1: Ho parlato con Vladimiv Nikolaevich. Ha detto che non vuole andare [in Italia].

RU3: Oh! Non vuole?! Dobbiamo spiegare ai nostri colleghi italiani [NON UDIBILE] ne stavamo appunto parlando ora.

[Fine russo]

RU2: Cosi discuteremo di [NON UDIBILE] tre società, le quali discuteranno il prezzo, la commissione potenziale potrebbe essere di più del 4% di sconto.

IT2: Potrebbe essere meglio. Penso che entrambe le parti debbano essere a loro agio con qualsiasi cosa da fare. Non è facile. Ci sono un sacco di problemi nascosti. La nave è in ritardo. O i caricamenti delle navi e le autorità portuali, le autorità portuali russe, dicono di no, non puoi andare. Ci sono un sacco di problemi nascosti. Rendiamola facile fin dall’inizio.

RU2: Cosi Eni userà le navi di sua proprietà?

IT2: Eni has its own ships, but normally it depends on where the upload boat is, because might, might be more convenient to ask, for instance, Esse Di Maria [sp?], one of the biggest logistics companies, or some other company depending on where to go. So Eni has their own ships, but normally the Eni ships are up to 50,000, so the best in order to save on delivery cost would be to have at least one Aframax. Aframax is a cargo category up to 250,000.

Eni ha le proprie navi, ma normalmente dipende da dove si trova la nave di caricamento, perché potrebbe, potrebbe essere più conveniente chiedere, ad esempio, Esse Di Maria [?] , una delle più grandi aziende di logistica, o qualche altra azienda a seconda di dove andare. Quindi Eni ha le proprie navi, ma normalmente le navi Eni sono fino a 50.000 (tonnellate), quindi la migliore per risparmiare sui costi di consegna sarebbe avere almeno un Aframax. Aframax è una categoria di cargo fino a 250.000 tonnellate.

RU2: Per esempio, con il mare Baltico, possiamo solo fino a 120.

IT2: Baltico?

RU2: Si. Come per Novorossiysk, faremo un check.

IT2: Tu hai Transneft lì, cosi forse loro apriranno solo il gasdotto, caricheranno ed andranno.

[In Russo]

RU1: We should discuss ports. Dobbiamo discutere i porti

RU2: Ne stiamo parlando ora di questo. Ci sono opzioni di consegna nel Baltico o Mar Nero

RU3: [NON UDIBILE] piccole navi.

RU2: Ci sono costi aggiuntivi. Se è il porto di Rotterdam, potremmo aumentare i costi a causa del fatto che ci sarà una commissione. La prenderemo. Anche se Janko ha detto che il 4% è sufficiente per loro. Non ci saranno problemi.

[Fine russo]

IT2: Penso che forse il prossimo sforzo dovrebbe essere il nostro sforzo comune e dovrebbe essere concentrato sul calendario. Se siamo molto veloci, ma dobbiamo essere molto, molto veloci, penso che la prima consegna potrebbe essere a novembre e che non credo dipenda da te, ma dobbiamo essere molto veloci.

RU2: Anche io sono d’accordo con te perché dobbiamo essere molto veloci.

[In Russo]

RU2: In accordo con Janko, iè meglio creare [NON COMPRENSIBILE] dall’inizio.

RU1: Dobbiamo agire rapidamente. Sono d’accordo con Gianluca.

RU2: Se è più semplice, inizierà a funzionare prima.

[Fine russo]

RU2: Noi abbiamo concordato che dobbiamo agire molto rapidamente.

IT2: Sai che sono disponibile, a tua disposizione. Se mi mandi un WhatsApp domani, vengo qui a Mosca, ho una visa multi-entrata e posso andare e venire a Mosca.

RU2: Per la tua visa tu puoi andare all’ambasciata, puoi farlo in un giorno.

IT2: Non voglio passare per la tua ambasciata. Sai che la tua ambasciata in Italia è un mio cliente. Ho diverse entrate. Prendo solo…

[NON UDIBILE IN ITALIANO]

IT2: Francesco dice che la rapidità è della massima importanza perché le elezioni sono proprio dietro l’angolo, quindi dice che se siamo OK per iniziare molto velocemente e forse poi tra sei mesi, c’è qualche problema, va bene qualche problema qualsiasi ritardo, ma è meglio concentrare gli sforzi una volta per tutte e iniziare il prima possibile.

IT3: IL problema (cambia in italiano)… Ora poi successivamente due in tre mesi è ok.

[In Russo]

RU1: Noi abbiamo un’opportunità di andare in Italia a novembre. Ha senso?

RU3: Chi ha un’opportunità? Tu? Per cosa?

RU2: Per cosa?

[Fine russo]

[Alcuni fumano una sigaretta]

RU3: I understand English, but don’t speak. Io capisco l’inglese, ma non lo parlo.

IT2: Capirlo è abbastanza. Venite in Italia per un periodo? Con moglie e figli?

RU3: Marzo. Anno prossimo

IT3: Io non parlo inglese

RU3: (in Italiano) Io non parlo italiano

IT2: Ora ci stiamo concentrando sulla rapidità. Dato che ci diranno se si tratta di 250 o 500 mila. Dato che ci diranno se c’è qualche altro prodotto, ci diranno se c’è uno sconto extra da restituire. Va tutto bene. L’ho detto e Andrey ha concordato che la rapidità è della massima importanza. Se siamo veloci ora forse la prima consegna a novembre; se non siamo veloci, allora forse è dicembre, e poi dicembre sappiamo in Italia che è Natale e tutti sono molto pigri.

SAVOINI: Anche in Russia. Nel natale russo a gennaio. Le feste italiane, poi quelle russe, abbiamo un mese di vacanze. 15 dicembre, 15 gennaio. Italia e Russia insieme sono vacanze.

IT2: Ho detto loro che sono disponibile su richiesta. Voglio dire, se hanno bisogno che prenda un volo per venire a Mosca domani, nessun problema. Mi concentrerò su questo, ci sono. Possono fare qualsiasi cosa. Se hanno bisogno di me, sono lì anche con il manager che può eseguire. Sollevo il telefono per Londra, prendo un aereo e sono qui. E il resto dipende da te. Cerca di trovare la soluzione migliore.

Sono sicuro che queste elezioni saranno buone elezioni. Quelle Europee a Maggio.

SAVOINI: Yes of course, of course. We are changing really the situation in Europe. And It’s impossible to stop. The history is marching, so it’s impossible. It’s really a new deal, a new situation, a new future for us. We are in the center of this process. But we have a lot of enemies, we are in a dangerous situation because our government is attacked from Brussels, from the globalist men, not Trump, but the establishment of Obama is very, very strong and inside in Italy too. We are in dangerous… it is not so simple, but we want to fight because we are in truth.

Sì, certo, certo. Stiamo davvero cambiando la situazione in Europa. Ed è impossibile fermarsi. La storia sta marciando, quindi è impossibile. E’ davvero un nuovo accordo, una nuova situazione, un nuovo futuro per noi. Siamo al centro di questo processo. Ma abbiamo molti nemici, ci troviamo in una situazione pericolosa perché il nostro governo viene attaccato da Bruxelles, dagli uomini globalisti, non da Trump, ma l’amministrazone Obama è molto, molto forte e anche dentro l’Italia. Siamo in pericolo… non è così semplice, ma vogliamo combattere perché siamo nel giusto.

IT2: Se avete un gulag, possiamo inviati qualcuno dall’Italia. Il gulag. Gulag. È uno scherzo, ma se avete un gulag, possiamo mandarti un sacco di gente.

IT?: Per rieducare

IT?: Rehab.

RU?: Riabilitare

IT?: Riabilitazione mentale

[In Italiano]

IT2: I am very hopeful. Sono molto speranzoso.

Savoini: Le premesse sono buone.

IT2: Non capisco questo ritorno, a chi va.

SAVOINI: A loro. Loro prendono 400 o che altro e quel che c..o devono prendere. Non importa. È una garanzia. Significa che loro lo faranno sempre e per noi è ok.

IT2: Ma certo. Con la prima consegna, Gianluca, prendiamo la banca. Voglio essere nella sala di controllo.

SAVOINI: Lui mi ha già detto dove sarai.

IT2: With the first delivery you take it all. From the second you’re free. The current president, who has made his margins, we put him on a contract, £20,000 a month, great; after that ‘I”ll tell you,’ we tell him what to do. The bank will then be needed it for N other operations.

Con la prima consegna tu prendi tutto. Dalla seconda sarai libero. L’attuale presidente, che ha fatto capire i suoi margini, gli abbiamo affidato un contratto, 20.000 sterline al mese, grandioso; gli diremo cosa fare. La banca sarà quindi necessaria per altre N operazioni.

SAVOINI: C’è controllo totale.

IT2: Hanno un problema bancario, potrebbero aver bisogno di una banca con un doppio passaporto dopo la Brexit. A quel punto vi posizionate su una corsia finanziaria molto più redditizia del commercio materiale. Perché il commercio dei materiali ha sempre un rischio, si va dai panettieri e il pane è finito. Sul ramo finanziario invece, addebiti lo zero virgola sulle transazioni e aspetti a casa che arrivi il trasferimento. Dopo di che Francesco vedrà come organizzare il ritorno. Deve essere prudente.

SAVOINI: Obviously. There I won’t know anything, nothing. Need to be more than prudent. We will have all the [inaudible] and their satellites on us. But I trust all of our abilities in our respective fields. We have created this triumvirate, me, you, and him, it needs to work that way. Just us three. A watertight compartment. Yesterday too Aleksander said the important thing is that it’s just you [three]. You, me, represent the total connection for both the Italian and their ‘political side,’ and you — with me — are my partners. Just us. You, Francesco, and me. Nobody else.

Ovviamente. Lì non saprò niente, niente. Bisogna essere più che prudenti. Avremo su di noi tutti [NON UDIBILE] e i loro satelliti su di noi. Ma mi fido di tutte le nostre capacità nei nostri rispettivi campi. Abbiamo creato questo triumvirato, io, te e lui, deve funzionare in questo modo. Solo noi tre. Uno scomparto stagno. Anche ieri Aleksander ha detto che la cosa importante è che sei solo tu [tre]. Voi, io, rappresenta la connessione totale sia per il lato italiano che per il loro «lato politico», e voi — con me — siete i miei partner. Solo noi. Tu, Francesco, ed io. Nessun altro.

IT2: Se ci incontriamo, non parliamo di questa roba.

SAVOINI: Non è che non ci incontreremo. Conosci Francesco meglio di me. Non è che non ci rivedremo di nuovo. Ci incontreremo il giusto. Noi andiamo d’accordo.

IT2: Devi togliere quel bavaglino. Vieni con noi e troverai amici, ne sono sicuro.

[In Russo]

RU3: We will say it’s a law firm. Noi diremo che è uno studio legale.

RU2: Si, quello cambierà tutto. Andrey!

RU1: Abbiamo finito qui? Dovremmo pagare ed andare via?

RU2: A proposito [NON UDIBILE].

IT3: (in Italiano) Voglio dire quanto sia importante che questo venga fatto entro dicembre, anche se si ritarda di due, tre mesi, giugno, luglio, non ci importa

[Fine di italiano e russo]

RU2: Per quanto riguarda il futuro contratto, credo che abbiamo tutte le informazioni. Aspetteremo di parlare con il signor Evgeny [?] dopo di questo. Capisco l’urgenza. Più è facile, meglio è. Penso [NON UDIBILE].

IT2 [taking notes]: OK. Just so to have it clear, I will await for you to confirm the product, quantities and whatever you are able to. You confirm product, quantities, and price. Because you know. And I can make a nota bene it’s OK 4%, maybe higher, “to be returned.”

OK. OK. Per essere chiari, aspetterò che tu confermi il prodotto, le quantità e qualsiasi cosa tu sia in grado di fare. Confermi il prodotto, le quantità e il prezzo. Perché lo sai. E posso fare una nota bene è OK il 4%, anche di più, «da restituire».

RU2: La cosa migliore è fare il contratto con qualche studio legale. È la migliore.

IT2: Lo penso anche io. Per me, è molto semplice.

RU2: Per noi sembra essere molto facile. Meglio per te. In caso contrario ci saranno restrizioni.

IT2: Non ho bisogno di fare la due diligence se mi accordo come avvocato con un altro avvocato, do per scontato che l’Ordine degli avvocati a cui appartiene il mio collega ha già garantito sul suo… Quindi non ho bisogno di fare la due diligence. Ok, apri il credito.

RU2: Irrevocabile.

IT2: Open credit. And then it’s bank instructed. Apri il credito. E poi sono le regole bancarie.

RU2: Intesa.

IT2: I-n-t-e-s-a senza altre possibilità di pagare una volta ricevuti i fondi. Intesa BCI Russia. E penso che loro hanno il loro uomo dentro, così dovrebbe essere facile.

[In Russia]

RU1: Cosa è Intesa?

RU2: It’s an Italian bank. Una banca italiana

RU1: Ha rappresentanti in Russia?

RU2: Si! Gianluca ha i suoi uomini dentro. Ha detto che sarà più facile.

[Fine russo]

IT2: La Lega ha già nel comitato direttivo un uomo lì dentro, si chiama Mascetti e quindi possiamo parlare con lui. Ma se è un’altra banca, se è un’altra banca, forse una banca europea, svizzera o austriaca, allora non preoccupatevi, abbiamo i contatti sia in Svizzera che in Austria. OK Intesa BCI, e questo è un nota bene che può confermare prodotti e affari.

RU2: La consegna che abbiamo discusso se porti russi o [NON UDIBILE].

IT2: OK per i termini di consegna FOB Rotterdam o FOB, io direi i porti del Mar Nero. I porti del Mar Nero. Che altro? Io direi anche che la velocità di NB è di altrettanta importanza. Prima consegna in…

[In Russo]

RU1: Lui è italiano, non italiano, ma il Trump Europeo, perché lui è diventato ora il capo dell’ultra destra (in Europa)

RU2: Giusto?

RU1: Dell’ultra destra — Le Pen, AFD. Il terzo partito in Finlandia.

RU2: In Svezia.

RU1: Lui è a capo di tutto

[Fine russo]

IT2: Io farò giusto uno screenshot qui e lo invio a te per essere sulla stessa pagina. OK, signori, penso che stiamo andando nella giusta direzione e…

RU1: Ed è la mia fortuna a farli agire velocemente e immediatamente.

IT2: Lo farai. Forse potremmo anche incontrarci a Roma se ti va o a Londra, magari in banca o magari potremmo incontrarci anche in Eni. Questi sono solo dettagli. Lavoriamo ai fondamentali, poi una volta che i fondamentali sono OK, il resto sono dettagli da concordare.

Altro?

[NON UDIBILE ITALIANO SULLO SFONDO]

SAVOINI: Non possibile. Non puoi in dollari in Russia

[Fine italiano]

IT2: Non puoi usare dollari americani in Russia?

RU2: Possiamo lavorare in qualsiasi valuta

IT2: He says if bank is Russian, you cannot deal in dollars. Lui dice che se la banca è russa, non puoi accordarti in dollari.

Savoini: [NON UDIBILE] …in Ucraina…

RU2: Noi non possiamo fare accordi in dollari tra società russe.

IT2: In any case, we can also use euros. We can convert. But should see if applicable platz index is also given in euros, it might be not only in dollars. But these are technicalities once more. The last will then we said delivery terms Rotterdam or Black… [Goes back to Italian]

In ogni caso, possiamo anche utilizzare euro. Possiamo convertire la valuta. Ma dovrebbe vedere se l’indice platz è dato anche in euro, potrebbe essere non solo in dollari. Ma questi sono tecnicismi ancora una volta. Abbiamo detto termini di consegna Rotterdam o Nero… [Torna in italiano]

SAVOINI [in Italiano] Lui [Savoini] è sentito sentito suggerire consegne iniziali più piccole, se è più facile. Ripete preoccupazioni riguardo i dollari. “Lo Swift code non si può trasferire”

[In Italiano]

IT?: We need to after this meeting talk to the guy who begins with “Ma” and ends with “etti” so that they meet after the fundamentals are closed. Why am I interested? Because Eni already has accounts with Intesa, and they do too probably.

Dopo questo incontro abbiamo bisogno di parlare con il ragazzo che inizia con «Ma» e termina con «etti» [Mascetti di banca Intesa] in modo che si incontrino dopo che i fondamentali sono chiusi. Perché mi interessa? Perché Eni ha già dei conti con Intesa, e probabilmente lo fanno anche loro.

[Fine italiano]

IT2: Lui sta dicendo di porre attenzione alle transazioni finanziarie per non incorrere in problemi. Posso dire di si, che ci lavoreremo?

RU2: Se lo facciamo in una banca, per esempio Intesa, non ci sarà un problema.

IT2: Sono d’accordo che dobbiamo coinvolgere la banca. Secondo passo chiamare la banca, questo è quello di cui abbiamo bisogno e di non tassare troppo. Sai che è facile. Poi una volta ancora è politica.

[IL CONTO ARRIVA AL TAVOLO]

[Discussioni e risate su chi pagherà]

IT?: Paghiamo noi, Andrey! [NON UDIBILE].

RU?: Qui non è Roma

SAVOINI: Mosca è la terza Roma.

IT2: Bellissimo tempo. Se vuoi fare una passeggiata. Se vuoi.

RU?: Non mi piacciono questi pacchetti. Non mi piacciono queste foto [si riferisce alle scritte di avvertenza sui pacchetti di sigarette]. In Italia è anche peggio

RU1: Non posso comprare sigarette a Roma. Dunhill. Quand le vedo, vedo un’immagine terribile. Questo paese è molto più favorevole ai fumatori, nessun immagine.

IT2: Conosci la barzelletta. In Italia abbiamo foto diverse e ce n’è una con una donna incinta che dice di non fumare o si corre il rischio di non rimanere incinta, e noi uomini chiediamo sempre quella, quella che, per cui non saremo incinta, per favore. Posso avere quello senza gravidanza, per favore?

E’ stupido fumare, ad essere onesti. Dovremmo fermarci. D’altra parte, è molto difficile. Ora Philip Morris fa questa sigaretta elettronica. Voglio provarci.

RU1: Yuri ha esperienza. Ha smesso di fumare in un giorno. Dopo 13 anni di fumo. Ma ora ha iniziato di nuovo.

IT2: Chiudiamo l’accordo e smetteremo insieme.

RU1: Si.

IT2: Noi smettiamo di fumare e iniziamo ad andare con le ragazze.

RU1: Sua moglie sarà felice.

[Sedie in movimento; gli uomini si sentono parlare di vacanze in Sicilia e Sardegna, nomi degli hotel, orari dei voli]

IT?: Andiamo