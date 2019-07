Quali sono le rose più ricche? Manchester City in testa. Juve ottava

Come ha riportato una classifica del quotidiano spagnolo As, la squadra inglese del Manchester City è stata indicata come la più costosa al mondo, davanti a Real Madrid e Barcellona, che gli anni passati guidavano la classifica.

Con 1.260M il Manchester City è davanti al Real Madrid per 30 milioni di euro. Segue il Barcellona con 1.114M ed il Liverpool con 1.090M, ultima squadra a superare la quota del miliardo di euro. La Juventus si posiziona in ottava posizione, con 871M davanti a Chelsea e Bayern Monaco.

Nella top ten ci sono quattro squadre inglesi, tre spagnole, e solo una per Italia, Germania e Francia. A far andare in testa il Manchester City le ultime stagioni, con la vittoria della Premier League per due anni consecutivi ed il conseguente indotto usato sul mercato.

La Juventus potrebbe scalare alcune posizioni in classifica con l’acquisto di De Ligt, che pare molto vicino, stando alle dichiarazioni di Mino Raiola che ha dato per fatto l’accordo con il giocatore, da valutare, invece, quello con l’Ajax.