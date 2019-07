Sondaggi politici: per il 64% degli italiani le ONG hanno interessi economici

Come riportato da un sondaggio politico di Termometro Politico per Agorà RAI, gli italiani in maggioranza considerano gli scopi delle ONG prettamente economici. Il sondaggi effettuato questa settimana, dopo i casi di Sea Watch e Mediterranea, ha rilevato un generale supporto per le politiche di Salvini, con una polarizzazione più ampia per quanto riguarda le ONG.

Per quanto riguarda le ONG, solo il 31% dichiara che il loro scopo è puramente umanitario, in minoranza e che conferma un’opinione pubblica schierata da tempo contro le organizzazioni non governative, soprattutto per il loro operato in mare con la Libia.

Le ONG sono mosse da scopi umanitari od economici?

SCOPI UMANITARI 31% SCOPI ECONOMICI 64% NEUTRALE 5%

Mentre per quanto riguarda l’operato di Salvini su immigrazione ed ONG, l’elettorato è meno polarizzato, nonostante la maggioranza (55%) sia comunque a favore di Salvini. Meno i neutrali rispetto alla tabella precedente, segno che su questo tema gli elettori hanno opinioni più chiare.

Linea dura di Salvini verso le ONG ed Immigrazione