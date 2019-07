Sospeso vertice sull’Autonomia: scontro Lega-M5S

Il vertice a Palazzo Chigi sull’autonomia regionale, delle Regioni che ne hanno fatto richiesta, è stato sospeso, ufficialmente per il voto al Senato sul taglio dei parlamentari. Come riferito da fonti interne, il vertice è stato sospeso per permettere ai ministri di partecipare al voto a Palazzo Madama.

L’autonomia regionale è materia di discussione tra Lega e M5S da molto tempo, con la Lega che vorrebbe un’approvazione veloce, mentre il M5S con Di Maio che chiede coesione nazionale. Per il vicepremier grillino non si deve creare una spaccatura tra Nord e Centro-Sud, come lui stesso ha dichiarato ieri, indicando la linea anche alla Lega.

Alla riunione di questa mattina a Palazzo Chigi erano presenti anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e quello della Sanità, Giulia Grillo.