Twitter down, segnalazioni di problemi in tutto il mondo

Il noto social network Twitter sta avendo problemi in tutto il mondo, con il sito che risulta inaccessibile agli utenti. Dall’Italia alcuni utenti stanno riportando problemi ad accedere, anche in Gran Bretagna e Stati Uniti ci sarebbero problemi ai server.

L’accesso è impossibile sia dal sito, sia dalle app di iOS ed Androd. Il sito DownDetector conferma il problema diffuso in tutto il mondo.

Gli altri social network come Facebook, Instagram e WhatsApp risultano perfettamente funzionanti. Questo si spiega perché Facebook detiene questi tre social network, difatti quando sono down i server dell’azienda di Zuckerberg, tutti e tre i social contemporaneamente hanno problemi. Twitter invece fa capo ad un’altra società e il down sarebbe limitato in questo caso solo ad esso.

Per chi accede via app, il caricamento sembrerà lento o non accessibile, ma non ci sono notifiche a spiegare il down all’utente. Solo chi accede via web si troverà di fronte una pagina di “spiegazione” da parte di Twitter: “Abbiamo qualche problema tecnico, Risolveremo il problema e tornerà presto alla normalità”.