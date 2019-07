Libra, Trump contro Facebook: se vuole essere una banca deve rispettare le regole

Duro attacco di Trump a Facebook, pronta a lanciare la sua criptovaluta Libra, che chiede all’azienda americana di rispettare le regole bancarie se vuole diventare una banca. Si complica, dunque, la realizzazione della moneta digitale che Facebook ha pensato per lo shopping e lo scambio di denaro.

“Non sono un sostenitore dei bitcoin o di altre criptovalute, non sono soldi, il loro valore è molto volatile e basato sul nulla”, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti, attaccando Libra. “Se Facebook vuole diventare una banca, allora dovrà rispettare le regole bancarie, ottenere un documento di autorizzazione ed essere soggetti alle stesse limitazioni degli altri istituti finanziari”, queste le parole di Trump.

Per Trump c’è il rischio che con l’introduzione di criptovalute ci possa essere un aumento dei comportamenti illegali attraverso di esse, come per esempio il traffico di droga.

….Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National…

