Roma, in fiamme un bus in via Appia Nuova. Sentite alcune esplosioni

Un altro bus in fiamme a Roma, in via Appia Nuova, un mezzo in servizio dal 2004 e che faceva parte della linea 671. I residenti hanno sentito alcune esplosioni, paura dei passeggeri che sono riusciti ad uscire senza ferite. È il 15esimo caso da inizio anno di bus esplosi.

L’incendio è avvenuto all’incrocio tra via delle Cave e via Appia Nuova, poco dopo le 14.15. Come riportato dai testimoni, prima si è iniziato a vedere del fumo, in seguito le fiamme hanno preso tutto l’autobus, spaventando anche i passanti ed i turisti che si trovavano nella zona. Il conducente avrebbe provato a spegnere il fuoco con l’estintore, senza risultati.

Le persone che hanno assistito alle fiamme parlano di due forti esplosioni, dopo le quali sono uscite ancora più fiamme dal bus. Il fumo è diventato visibile anche dalla periferia est di Roma, costringendo i residenti a chiudere porte e finestre. I passeggeri nel bus erano solamente due e sono usciti senza riportare problemi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due veicoli, insieme alla polizia municipale. Grossi disagi per il traffico della zona, già particolarmente intenso in condizioni normali. L’ultimo episodio era avvenuto il 2 luglio, con la linea 058 a fuoco.